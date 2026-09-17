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Сборная России сыграет на турнире ФИФА с флагом и гимном

Юношеская сборная России будет выступать с флагом и гимном на турнире под эгидой ФИФА впервые с 2022 года.
Фото: РФС
Сборная России U-15 сыграет на ЧМ и фестивале ФИФА. Национальная команда встретится с Афганистаном, Джибути, Сьерра-Леоне, Суданом и Турцией на предварительном этапе турнира. Матчи пройдут с 24 по 26 октября. Об этом сообщает официальный Telegram-канал РФС.

Напомним, в феврале 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных турнирах.

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