Сборная России U-15 сыграет на ЧМ и фестивале ФИФА. Национальная команда встретится с Афганистаном, Джибути, Сьерра-Леоне, Суданом и Турцией на предварительном этапе турнира. Матчи пройдут с 24 по 26 октября. Об этом сообщает официальный Telegram-канал РФС.
Напомним, в феврале 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных турнирах.
Сборная России сыграет на турнире ФИФА с флагом и гимном
Юношеская сборная России будет выступать с флагом и гимном на турнире под эгидой ФИФА впервые с 2022 года.
Фото: РФС