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Валерий Газзаев: слова Лебедева? Какое право имеет дилетант так говорить про Жиркова?

Депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев прокомментировал высказывания своего коллеги-депутата Игоря Лебедева.

Напомним, что член исполкома РФС заявил, что надо "дать в морду" Юрию Жиркову за удаление в матче Кубка конфедераций 2017 Россия – Мексика (1:2).

"Это глупое заявление – чистой воды популизм! Как вообще смеет дилетант говорить такие вещи?! Особенно про Жиркова – человека, который так много сделал для российского футбола. Юрий выигрывал для России бронзу чемпионата Европы-2008 и Кубок УЕФА в составе ЦСКА, с 2005 года постоянно защищает цвета национальной сборной, выступал за один из лучших клубов мира - "Челси"! Да, в матче с Мексикой Жирков заработал красную карточку, когда в нервной обстановке ошибся в пылу борьбы. Никто не оспаривает факт его ошибки – но это тоже часть игры. Причем как раз по игре Жирков на Кубке конфедераций был одним из лучших, самых активных в составе нашей национальной команды во всех трех матчах!

Ни у одного профессионала язык не повернется так оскорбить игрока. То же самое, кстати, касается слов того же самого человека про Акинфеева (Лебедев сказал, что "такой гол ни один мальчишка из спортивной школы не пропустил бы". – Прим.). Да откуда ему вообще знать, что делают в спортивных школах – это известно настоящим специалистам, профессионалам, а не тем, кто специализируется на необдуманных и откровенно популистских заявлениях. Я категорически против такого поведения. Дилетанты не должны рассуждать о футболе", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Газзаев Лебедев Жирков
Сегодня, 22:05
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№8 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 23:10) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: петя365
Цитата: METRo
Они с отцом,говорят то,что приятно большинству!

Врёшь !
Они с папанькой говорят то, что приятно одному сучеству - только это

Плесень. Только такое определение можно дать существу, которое прилипает к чему угодно только для одного - внести нотку разложения и гадства. И это существо, петя, ты. Изыди уже.
Регистрация: 12.06.2016
№7 Написал: akbarsrubin (Сегодня, 23:10) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
наконец нашёлся человек который озвучил про Акинфеева...хорош ему антирекорды устанавливать.уйди игоряша со сцены.хватит позорится. пусть другой кто нибудь будет позорится после тебяяя! сиди уже на оп пе ровно в цска.и не гони коней!
Регистрация: 19.06.2017
№6 Написал: петя365 (Сегодня, 22:39) #
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Цитата: METRo
Они с отцом,говорят то,что приятно большинству!

Врёшь !
Они с папанькой говорят то, что приятно одному сучеству - только это
Регистрация: 7.05.2017
№5 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 22:33) #
  • +5
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Болеет за:
«Зенит»
Может найдется кто дать в морду этому депутату-дебилу? Дебил потому, что не понимает как дебильно он выпячивается, лезя со свинным рылом в калашный ряд!
Регистрация: 8.09.2012
№4 Написал: METRo Химки (Сегодня, 22:24) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Одиссей
чтобы в следующий раз думал,что говорить

Они с отцом,говорят то,что приятно большинству! На этом и строят свою политику! Вот только зря он полез в футбол,там всё по другому! Надеюсь,он скоро поймёт это!!!
Регистрация: 9.09.2013
№3 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 22:16) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Валерий Георгиевмч.дай ему в морду за Жиркова,чтобы в следующий раз думал,что говорить. smile
Регистрация: 20.02.2013
№2 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 22:14) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Согласен с ВГ, пусть не лезет туда,где ничего не понимает!
Регистрация: 9.09.2013
№1 Написал: metric Питер (Сегодня, 22:07) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Молодца!


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