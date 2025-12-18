Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

"Глобально это подмена Батракова". Аршавин прокомментировал переход Веры в "Локо"

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о переходе полузащитника Лукаса Веры в "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
"Вера — это усиление. Вера играет в центре поля. Он может играть опорника или восьмерку. Глобально это подмена или разгрузка Батракова. Если уйдет Баринов, то Карпукас упадет вниз, а Вера будет играть восьмерку", — приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

Лукас Вера пополнил состав "Локомотива" на правах свободного агента в среду, 17 декабря. Пресс-служба клуба объявила о подписании трудового соглашения с полузащитником до конца сезона-2027/28. Аргентинский футболист ранее играл за "Оренбург" и "Химки". На его счету 85 матчей РПЛ, в которых он отметился 10 забитыми мячами и сделал 16 ассистов.

"Локомотив" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на третьем месте. После 18-ти туров РПЛ команда набрала 37 очков.

