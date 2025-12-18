"Глобально это подмена Батракова". Аршавин прокомментировал переход Веры в "Локо"

"Вера — это усиление. Вера играет в центре поля. Он может играть опорника или восьмерку. Глобально это подмена или разгрузка Батракова. Если уйдет Баринов, то Карпукас упадет вниз, а Вера будет играть восьмерку", — приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
Лукас Вера пополнил состав "Локомотива" на правах свободного агента в среду, 17 декабря. Пресс-служба клуба объявила о подписании трудового соглашения с полузащитником до конца сезона-2027/28. Аргентинский футболист ранее играл за "Оренбург" и "Химки". На его счету 85 матчей РПЛ, в которых он отметился 10 забитыми мячами и сделал 16 ассистов.
"Локомотив" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на третьем месте. После 18-ти туров РПЛ команда набрала 37 очков.
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о переходе полузащитника Лукаса Веры в "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"