"Амкар" в контрольном матче переиграл "Залаэгерсег"

В рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лигипровёл товарищескую встречу с клубом. Матч завершился победой пермяков со счётом 2:0.Гол, 18 (1:0); Салугин, 86 (2:0).: Нигматуллин, Идову, Зайцев, Сиваков, Занев, Гиголаев, Гол, Йовичич, Комолов, Бодул, Костюков.