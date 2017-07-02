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"Амкар" в контрольном матче переиграл "Залаэгерсег"

В рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги «Амкар» провёл товарищескую встречу с клубом «Залаэгерсег». Матч завершился победой пермяков со счётом 2:0.

Товарищеский матч

«Амкар» (Россия) – «Залаэгерсег» (Венгрия) – 2:0 (1:0)

Голы: Гол, 18 (1:0); Салугин, 86 (2:0).

Стартовый состав «Амкара»: Нигматуллин, Идову, Зайцев, Сиваков, Занев, Гиголаев, Гол, Йовичич, Комолов, Бодул, Костюков.
Теги: Амкар
Сегодня, 21:46
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