В ЦСКА заявили, что привезти легионера в армейский клуб стало в 200 раз сложнее

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о работе клуба в условиях станкций.
Фото: ПФК ЦСКА
— Валерий Карпин говорил, что сейчас стало в 100 раз сложнее привезти легионера. Согласен ли ты с такой оценкой?
— В нашем случае, может быть, даже в 200. У "Динамо" нет персональных санкций. Если Валерий Георгиевич оценивает это в сто раз, то я на глаз допускаю такое умножение на два, — приводит слова Брейдо Metaratings.

Напомним, армейский клуб находится под санкциями США с 2022 года. Кроме того, ранее стало известно, что Венгрия не дала остальным европейским странам ввести санкции против ЦСКА. После четырех туров текущего сезона красно-синие набрали восемь очков и на данный момент располагаются на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

