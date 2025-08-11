Министр спорта РФ высказался о возможном введение потолка зарплат в РПЛ

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев намекнул на возможное введение потолка зарплат в РПЛ.

Фото: "Комсомольская правда"

"Потолок зарплат — в хоккее он есть, в КХЛ есть, я сам возглавлял хоккейный клуб "Амур", я знаю, что есть зарплатные ведомости. Вот и распределяй — можешь игрока подороже взять, можешь подешевле. А то некоторые договорились до того, что наши российские футболисты из-за ужесточения лимита будут требовать больше зарплаты. Что вы несёте? С какого перепугу?" - сказал Дегтярев в эфире канала "Россия 24".



Ранее Михаил Дегтярев сообщил, что в ближайшее время будут подписаны документы об изменении лимита на легионеров в РПЛ. Согласно нынешнему лимиту клубы Российской Премьер-Лиги могут вносить в заявку не больше 13 иностранных футболистов, одновременно выпускать на поле позволяется не более 8 легионеров.



Сообщалось, что новый лимит позволит вносить в заявку команды 10 иностранных футболистов и выпускать на поле не более половины из заявленных. Изменения будут вноситься плавно и в текущем сезоне лимит не будет изменен.