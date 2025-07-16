Кристал Пэлас - Ливерпуль. 10 августа 2025 17:00

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Стадион: Уэмбли
Лондон

            
 Суперкубок Англии

Финал
   
        

        
        
        	

	




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Кристал Пэлас Ливерпуль Суперкубок Англии

     
        
        





        

            
                
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