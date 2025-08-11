Матчи Скрыть

Вратарь "Сочи" – о ничьей с "Динамо": неприемлемый результат. Мы выходили выигрывать

Вратарь "Сочи" Александр Дегтев прокомментировал ничью в матче четвертого тура РПЛ с "Динамо" (1:1).
Фото: ФК "Сочи"
"Ничья для нас — неприемлемый результат. Мы выходили выигрывать. В нашей ситуации ничья — это всего лишь первое очко. Мы много работаем, ищем причины. Надеюсь, что всё выправим. От себя прилагаю максимум, наша задача — тренироваться и прогрессировать. Наша цель — закрепиться в РПЛ и занять место повыше", – приводит слова Дегтева пресс-служба "Сочи".

Встреча "Сочи" с московским "Динамо" прошла в воскресенье, 10 августа, и завершилась ничьей со счетом 1:1. Ранее южане потерпели поражение во всех матчах нынешнего сезона. Таким образом, по итогам четырех первых туров РПЛ команда Роберта Морено набрала одно очко и на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице.

