"Люди, которые обсуждают отставку Семака, просто не понимают, что говорят. Он должен продолжать работать, руководство клуба тоже не будет делать никаких шагов, потому что понимает: нам нужно пригласить кого-то типа Станковича? Семак справится. Правда, судя по его внешнему виду, устал психологически, но он всегда был характерным футболистом, такой же и тренер. Просто так снять Семака — невероятная глупость", — приводит слова Рапопорта "Чемпионат".
Семак является главным тренером "Зенита" с 2018 года. Под его руководством команда становилась чемпионом России шесть раз подряд, также пять раз выигрывала Суперкубок и два раза – Кубок страны. По итогам четырех туров сине-бело-голубые располагаются на 8-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав пять очков. Московский "Спартак" под руководством Деяна Станковича с четырьмя очками занимает 11-е место. В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с красно-белыми. Встреча состоится в субботу, 16 августа, на "Лукойл Арене" в Москве.
"Невероятная глупость". Экс-тренер "Зенита" Рапопорт – об увольнении Семака
Бывший тренер "Зенита" Борис Рапопорт прокомментировал возможное увольнение главного тренера петербургской команды Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"