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Сергей Фурсенко: капитанство Кокорина не эксперимент, он может стать лучшим в России

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал решение главного тренера Роберто Манчини предоставить нападающему Александру Кокорину капитанскую повязку на товарищеский матч с "Аустрией" (2:1).

"Это не эксперимент. Я вообще очень высоко ценю Кокорина. Он очень талантливый игрок. Все эти проблемы, которые вокруг футбола, — их просто надо оставить в стороне. Думаю, Кокорин может стать лучшим игроком России", - цитирует Фурсенко "Чемпионат.сом".
Теги: Фурсенко Кокорин Зенит
Вчера, 23:11
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(1)
№10 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 02:28) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Да при чем тут "проблемы вне поля"? Кто их создает, кроме самого Кокорина? А Сашка просто не выкладывается на поле, у ворот соперника - словно боится на себя брать игру, боится бить... всего, короче, боится. В инстаграмме только смелый.

Отважный даже... в инстаграмме.
Регистрация: 24.09.2013
№9 Написал: SLAYER сто первый километр (Сегодня, 01:58) #
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Болеет за:
«Ростов»
Если самый достойный в Зените , стать капитаном это Коко , то хана Зениту ! Вы там , что обалдели что-ли ?! Ни играть ни вести себя не умеет . Трындец ! laughing
Регистрация: 28.05.2017
№8 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 00:20) #
  • +4
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Болеет за:
«Спартак»
ай, красавело! ну, как говорится, успехов!


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№7 Написал: Frost_033 Акапулько (Вчера, 23:57) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
В прошлом году питерский цирк гастролировал с румынским клоуном, в этом году у родного самородка второе дыхание открылось. Теперь этот импортозаместитель будет в следующем сезоне всех смешить.
Регистрация: 14.06.2015
№6 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Вчера, 23:51) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Дожили...
Регистрация: 8.08.2016
№5 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Вчера, 23:37) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Это трындец....Фурсенко,наверное, тоже, "лучший" менеджер в России , такой же как и этот бездарь-понторез малолетний. У него же на лице написано всё....абсолютно всё.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:22) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Накуй бы его тогда послали с его проблемами "которые около футбола".


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: Лидер (Вчера, 23:20) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А станет раком. Некоторые тренируются на кошках, некоторые - на кокошках. Короче на тех, кого не жалко


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№2 Написал: tiki Москва (Вчера, 23:18) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
а может не стать


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: ieskela123 Воронеж (Вчера, 23:15) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Я вот все думал... зачем Зениту Фурсенко. Сарсания еще как то понятно. А теперь все ясно... клоун штатный еще один понадобился. Не футболом, так цирком надо завоевывать болельщиков.


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Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012
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