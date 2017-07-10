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Сергей Фурсенко: "Зенит" предлагал Дзюбу "Спартаку"? Ничего об этом не слышал

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что ничего не слышал о том, что клуб предложил московскому "Спартаку" купить форварда Артема Дзюбу.

Ранее издание "Бизнес-Онлайн" сообщило без указания источника, что "Зенит" намерен расстаться с Дзюбой в текущее трансферное окно. Сине-бело-голубые якобы предложили форварда "Спартаку", но руководство красно-белых отказалось его возвращать.

"Лично я об этом ничего не слышал, я никому ничего не предлагал", - цитирует Фурсенко ТАСС.
Теги: Фурсенко Зенит Дзюба Спартак
Сегодня, 16:40
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№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
kruga,
в этом году да.А так Зенит каждый год выходит в ПО,играет и приносит очки в ЕК,а вот Спартачок обычно там анально насилуют разные Сент-Галлены)Ну это достижение от которого вас распирает)Еще бы.Фиг знает сколько лет впервые в группе играть будете,поскольку до этого сливались от пердивов)И игроков заманиваете)Мы в ЛЧ)))Разок обос..я в шести матчах)В самом деле думаете,что топ игроки поедут к непонятному тренеру,которого в мире никто и не знает,что бы разок поиграть в группе?А насчет где Зенит будет я тебе в конце сезона напомню)Уверен Спартак чемпионат сольет.Обкакаете итальянца как всегда и будете орать,что Зенит всех купил)Ждем теорию заговора).А пока радуйтесь.Скоро посмотрим ваш истинный уровень и сколько очков стране принесете.Дай угадаю-неужто ноль? smiley


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 17:45) #
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спартак говно.......оле оле оле!
Регистрация: 26.04.2017
№5 Написал: Лидер (Сегодня, 17:45) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
joy Б/У идет ИЗ Спартака в Синит, а не наоборот. Спросите Бомжевову, которого питерские звали не только "Электричка из Луги", но еще и "Вова-полфинта"


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№4 Написал: kruga (Сегодня, 17:41) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Городовой,
я что-то подзабыл календарь, с кем Зенит играет в ЛЧ в этом году? Ах да, прости...


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:37) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
joy как и то что вас Федя Смолов накуй послал.. smirk
в команде передастов зенит,-играют и руководят передасты!

Каждый судит по себе.Не знаю как ты сам и как футболисты ФК Спартак,но в Европе твоих гладиаторов последние годы регулярно имеют анально все кому не лень.Ну а играют истинно чернокожие рабы-гладиаторы.А что плохо играют,так рабы те только на арене друг друга резать умели.Никуда Дзюба не уйдет.Уж точно не к вам.Артемыч рядом с вами и сра... не сядет.Так что покупайте очередных Мукунок и получайте своих люлей.Это даже хорошо что в группе ЛЧ будете.Шесть позоров лучше чем парочка)Вот и узнаем кто и какой ориентации.Вас там спрашивать не станут.Просто на поле отымеют усилиями чемпиона Молдавии и будет очередной ор о овночашке и очках,которые Спам набрал в девяностых.


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 17:20) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
joy как и то что вас Федя Смолов накуй послал.. smirk
в команде передастов зенит,-играют и руководят передасты!

а за команду нигеров болеют такие уеб ки как ты
Регистрация: 31.05.2016
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:48) #
  • -5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
joy как и то что вас Федя Смолов накуй послал.. smirk
в команде передастов зенит,-играют и руководят передасты!


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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