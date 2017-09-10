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Рамзан Кадыров подарил Митришеву, Садаеву и Уциеву по автомобилю Mercedes

Глава Чеченской Республики и почётный президент "Ахмата" Рамзан Кадыров подарил защитнику Ризвану Уциеву, а также нападающим Магомеду Митришеву и Зауру Садаеву по автомобилю "Мерседес".

Как сообщил корреспондент канала "Наш футбол" Адам Ахмадов, награждение состоялось в преддверии матча с "Локомотивом".

Митришев получил подарок в честь дня рождения – сегодня ему исполнилось 25 лет. Уциеву и Садаеву автомобили достались за то, что они "давно играют в "Ахмате" и патриоты клуба".
Теги: Митришев Садаев Уциев Кадыров Ахмат
Сегодня, 20:11
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(5)
№9 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:30) #
  • +1
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online

С байского плеча! Так между прочим! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№8 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 21:06) #
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  •  (6)

Цитата: Skyline
деньги на мерсы наверняка алах дал да?

Путя щяс наверно даже больше котируется,а вы его хоть аллахом называйте,хоть папой римским,хоть шаолинским монахом, или еврейским равином
Регистрация: 23.09.2016
№7 Написал: truten74 (Сегодня, 21:04) #
  • +8
  •  (8)
online

Пиzдец бляя...
Регистрация: 16.08.2017
№6 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 21:02) #
  • +8
  •  (12)

Это не Кадыров,в мы с вами скинулись и купили им автомобили.Пусть Кадырова пастухом называют,но скажу вам честно - это мы бараны,то,что позволяем Путину издеваться над нами.Скоро блеять начнём - блиaть
Регистрация: 23.09.2016
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:52) #
  • +4
  •  (4)

своим.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№4 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 20:22) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
деньги на мерсы наверняка алах дал да?

Через папку


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:20) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
расщедрился аллах ...


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: ilovefootball (Сегодня, 20:19) #
  • +9
  •  (11)
online

1. Без показухи опять никак. 2. Бедным нужно давать 3. СКР - деньги откуда? Из Москвы вестимо?
Регистрация: 18.03.2013
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:18) #
  • +17
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
деньги на мерсы наверняка алах дал да?


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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