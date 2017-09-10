Рамзан Кадыров подарил Митришеву, Садаеву и Уциеву по автомобилю Mercedes

Глава Чеченской Республики и почётный президент "Ахмата" Рамзан Кадыров подарил защитнику Ризвану Уциеву, а также нападающим Магомеду Митришеву и Зауру Садаеву по автомобилю "Мерседес".Как сообщил корреспондент канала "Наш футбол" Адам Ахмадов, награждение состоялось в преддверии матча с "Локомотивом".Митришев получил подарок в честь дня рождения – сегодня ему исполнилось 25 лет. Уциеву и Садаеву автомобили достались за то, что они "давно играют в "Ахмате" и патриоты клуба".