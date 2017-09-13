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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Колыванов: «Спартак» имеет в своем составе игроков мирового класса - он должен побеждать «Марибор»
Бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер столичного «Торпедо» Игорь Колыванов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой сказал, что победа ЦСКА над португальской «Бенфикой» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов закономерна, отметил грамотную тактику по заменам наставника армейцев Виктора Гончаренко, а также выразил мнение, что у «Спартака» хорошие шансы взять верх в стартовом матче турнира против словенского «Марибора».
- Многие считали, что в выездной встрече с «Бенфикой» для ЦСКА будет хорошим результатом ничья...
- Не думаю, что победы ЦСКА никто не ожидал. Уверен, что многие рассчитывали на успех. У армейцев хорошая, качественная, команда. Здесь немало футболистов, имеющих определенный опыт выступлений в Лиге чемпионов. Не думаю, что «Бенфика» настолько мощная команда, что ее можно было считать в этой встрече явным фаворитом. Там много и опытных, и молодых игроков. Но в классе, считаю, игроки ЦСКА ни в чем не уступали. Да, возможно, «Бенфика» больше владела мячом, больше комбинировала, но опасных моментов создала максимум два. Поэтому результат матча вполне закономерен. Да, ЦСКА, конечно, больше действовал на контратаках, позволял сопернику атаковать, однако армейцы очень грамотно сыграли в обороне: практически ничего не позволили сделать сопернику. Так что меня этот результат нисколько не удивил. Очень рад за армейцев. Стартовать с победы всегда здорово. Группа у них довольно ровная. Исключение только «Манчестер Юнайтед». С «Базелем» же им вполне по силам сыграть успешно.
- Автор победного гола молодой футболист Тимур Жамалетдинов забивает уже во втором матче за неделю. У игрока, который в дебютном матче в Лиге чемпионов записал на свой счет победный мяч, наверное, большие перспективы?
- Надо отдать должное Виктору Гончаренко, он очень вовремя выпустил игрока. Футболист не подвел и забил решающий мяч. Игрок он молодой и перспективный. Ему есть над чем работать. Много работать. Футболист должен прогрессировать, должен обрасти мясом. Задел в двух последних матчах неплохой сделал. Будем надеяться, что он продолжит в том же духе. Разумеется, не в каждом матче ему будет удаваться забивать. Конечно же, он — молодец. Хочется поздравить его с этим успехом и победой команды.
- В среду вечером «Спартак» пять лет спустя возобновит свои выступления в Лиге чемпионов. Каковы ожидания от игры со словенским «Марибором»?
- Понятно, что «Марибор» - команда не топовая. Да, там есть приличные игроки с хорошей физической подготовкой. Понятно, что биться соперник будет до конца. Но класс «Спартака» выше: красно-белые имеют в своем составе футболистов мирового уровня. Поэтому «Спартак» должен показать быстрый футбол. Для того чтобы выходить из обороны в атаку, у них есть скоростные игроки впереди, которые могут убежать и забить. Поэтому надеюсь, что спартаковцы покажут зрелищный футбол и победят.
- В стартовом отрезке чемпионата России «Спартак» выступал не слишком результативно. Это не настораживает?
- По своему качеству футбол у них был хороший. Надо учитывать и то, что после окончания прошлого сезона многие футболисты «Спартака» уехали в расположение сборной России и не успели восстановиться. Но в любом случае сейчас видно, что у них есть команда, которая настроена на победу и умеет выигрывать. У нее есть характер. Поэтому думаю, что «Спартак» в предстоящей встрече должен показать свои лучшие качества. Все-таки давно красно-белые не выступали в Лиге чемпионов: стимул и азарт здесь, конечно же, должны присутствовать.
- Многие считали, что в выездной встрече с «Бенфикой» для ЦСКА будет хорошим результатом ничья...
- Не думаю, что победы ЦСКА никто не ожидал. Уверен, что многие рассчитывали на успех. У армейцев хорошая, качественная, команда. Здесь немало футболистов, имеющих определенный опыт выступлений в Лиге чемпионов. Не думаю, что «Бенфика» настолько мощная команда, что ее можно было считать в этой встрече явным фаворитом. Там много и опытных, и молодых игроков. Но в классе, считаю, игроки ЦСКА ни в чем не уступали. Да, возможно, «Бенфика» больше владела мячом, больше комбинировала, но опасных моментов создала максимум два. Поэтому результат матча вполне закономерен. Да, ЦСКА, конечно, больше действовал на контратаках, позволял сопернику атаковать, однако армейцы очень грамотно сыграли в обороне: практически ничего не позволили сделать сопернику. Так что меня этот результат нисколько не удивил. Очень рад за армейцев. Стартовать с победы всегда здорово. Группа у них довольно ровная. Исключение только «Манчестер Юнайтед». С «Базелем» же им вполне по силам сыграть успешно.
- Автор победного гола молодой футболист Тимур Жамалетдинов забивает уже во втором матче за неделю. У игрока, который в дебютном матче в Лиге чемпионов записал на свой счет победный мяч, наверное, большие перспективы?
- Надо отдать должное Виктору Гончаренко, он очень вовремя выпустил игрока. Футболист не подвел и забил решающий мяч. Игрок он молодой и перспективный. Ему есть над чем работать. Много работать. Футболист должен прогрессировать, должен обрасти мясом. Задел в двух последних матчах неплохой сделал. Будем надеяться, что он продолжит в том же духе. Разумеется, не в каждом матче ему будет удаваться забивать. Конечно же, он — молодец. Хочется поздравить его с этим успехом и победой команды.
- В среду вечером «Спартак» пять лет спустя возобновит свои выступления в Лиге чемпионов. Каковы ожидания от игры со словенским «Марибором»?
- Понятно, что «Марибор» - команда не топовая. Да, там есть приличные игроки с хорошей физической подготовкой. Понятно, что биться соперник будет до конца. Но класс «Спартака» выше: красно-белые имеют в своем составе футболистов мирового уровня. Поэтому «Спартак» должен показать быстрый футбол. Для того чтобы выходить из обороны в атаку, у них есть скоростные игроки впереди, которые могут убежать и забить. Поэтому надеюсь, что спартаковцы покажут зрелищный футбол и победят.
- В стартовом отрезке чемпионата России «Спартак» выступал не слишком результативно. Это не настораживает?
- По своему качеству футбол у них был хороший. Надо учитывать и то, что после окончания прошлого сезона многие футболисты «Спартака» уехали в расположение сборной России и не успели восстановиться. Но в любом случае сейчас видно, что у них есть команда, которая настроена на победу и умеет выигрывать. У нее есть характер. Поэтому думаю, что «Спартак» в предстоящей встрече должен показать свои лучшие качества. Все-таки давно красно-белые не выступали в Лиге чемпионов: стимул и азарт здесь, конечно же, должны присутствовать.
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