Станислав Черчесов: возможно, по Раушу придется договариваться с федерациями Кореи и Ирана

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сегодня огласивший заявку команды на товарищеские игры с Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября), подчеркнул, что ФИФА должна подтвердить, что полузащитник "Кельна" Константин Рауш имеет право выступать за российскую сборную.– Можете объяснить юридический аспект с Раушем?– Я не юрист, но если общими словами: получать гражданство ему не надо, но в прошлом Рауш играл за юношеские сборные Германии. А за их главную команду – нет. И бумага, подтверждающая это, у нас уже есть. То есть он вправе играть за России. Теперь эту бумагу должна получить ФИФА и сказать: "Ok, we understand".– Когда угодно, мы сегодня как раз это обсуждали. Заседания в ФИФА проводятся в определенное время. Возможно, нам придется договариваться по поводу Рауша с федерациями Кореи и Ирана. А так, благодаря матчу с "Динамо", он в любом случае уже побывал у нас, сыграл, он свой теперь! И вы, журналисты, его оценили.