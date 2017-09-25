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Станислав Черчесов: возможно, по Раушу придется договариваться с федерациями Кореи и Ирана

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сегодня огласивший заявку команды на товарищеские игры с Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября), подчеркнул, что ФИФА должна подтвердить, что полузащитник "Кельна" Константин Рауш имеет право выступать за российскую сборную.

– Можете объяснить юридический аспект с Раушем?

– Я не юрист, но если общими словами: получать гражданство ему не надо, но в прошлом Рауш играл за юношеские сборные Германии. А за их главную команду – нет. И бумага, подтверждающая это, у нас уже есть. То есть он вправе играть за России. Теперь эту бумагу должна получить ФИФА и сказать: "Ok, we understand".

– Когда это произойдет?

– Когда угодно, мы сегодня как раз это обсуждали. Заседания в ФИФА проводятся в определенное время. Возможно, нам придется договариваться по поводу Рауша с федерациями Кореи и Ирана. А так, благодаря матчу с "Динамо", он в любом случае уже побывал у нас, сыграл, он свой теперь! И вы, журналисты, его оценили.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Рауш Сборная России
Сегодня, 19:07
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 19:18) #
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Если его кто то урвет из российских клубов,то это будет здорово!
Регистрация: 27.07.2016
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