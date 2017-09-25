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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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19:07
Станислав Черчесов: возможно, по Раушу придется договариваться с федерациями Кореи и Ирана (1)
Станислав Черчесов: возможно, по Раушу придется договариваться с федерациями Кореи и Ирана (1)
15:42
Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (видео) (6)
Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (видео) (6)
Станислав Черчесов: возможно, по Раушу придется договариваться с федерациями Кореи и Ирана
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сегодня огласивший заявку команды на товарищеские игры с Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября), подчеркнул, что ФИФА должна подтвердить, что полузащитник "Кельна" Константин Рауш имеет право выступать за российскую сборную.
– Можете объяснить юридический аспект с Раушем?
– Я не юрист, но если общими словами: получать гражданство ему не надо, но в прошлом Рауш играл за юношеские сборные Германии. А за их главную команду – нет. И бумага, подтверждающая это, у нас уже есть. То есть он вправе играть за России. Теперь эту бумагу должна получить ФИФА и сказать: "Ok, we understand".
– Когда это произойдет?
– Когда угодно, мы сегодня как раз это обсуждали. Заседания в ФИФА проводятся в определенное время. Возможно, нам придется договариваться по поводу Рауша с федерациями Кореи и Ирана. А так, благодаря матчу с "Динамо", он в любом случае уже побывал у нас, сыграл, он свой теперь! И вы, журналисты, его оценили.
"Спорт-Экспресс"
– Можете объяснить юридический аспект с Раушем?
– Я не юрист, но если общими словами: получать гражданство ему не надо, но в прошлом Рауш играл за юношеские сборные Германии. А за их главную команду – нет. И бумага, подтверждающая это, у нас уже есть. То есть он вправе играть за России. Теперь эту бумагу должна получить ФИФА и сказать: "Ok, we understand".
– Когда это произойдет?
– Когда угодно, мы сегодня как раз это обсуждали. Заседания в ФИФА проводятся в определенное время. Возможно, нам придется договариваться по поводу Рауша с федерациями Кореи и Ирана. А так, благодаря матчу с "Динамо", он в любом случае уже побывал у нас, сыграл, он свой теперь! И вы, журналисты, его оценили.
"Спорт-Экспресс"
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