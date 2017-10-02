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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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16:05
"Матч ТВ" активно распространял в популярных пабликах мемы о победе "Зенита" над "Спартаком" (37)
"Матч ТВ" активно распространял в популярных пабликах мемы о победе "Зенита" над "Спартаком" (37)
15:25
Николай Наумов - о Фернандеше: удивлен, как Черевченко и Смородская "зачехлили" такого игрока (6)
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Алексей Герасименко: сейчас кажется, что Дзюба и Кокорин смогут забить под 35 мячей за сезон (6)
"Матч ТВ" активно распространял в популярных пабликах мемы о победе "Зенита" над "Спартаком"
Стали известны подробности сотрудничества "Зенита" и телеканала "Матч ТВ", сообщает Sports.ru.
Сотрудники информационных и тематических департаментов "Матч ТВ" регулярно отправляли "Зениту" отчеты о состоявшихся упоминаниях клуба.
Руководство холдинга настаивало на том, чтобы победы питерского клуба широко освещались в соцмедиа. Когда "Зенит" разгромил "Спартак", приоритетом PR-департамента канала стало распространение мемов об этом в популярных пабликах.
Сотрудники информационных и тематических департаментов "Матч ТВ" регулярно отправляли "Зениту" отчеты о состоявшихся упоминаниях клуба.
Руководство холдинга настаивало на том, чтобы победы питерского клуба широко освещались в соцмедиа. Когда "Зенит" разгромил "Спартак", приоритетом PR-департамента канала стало распространение мемов об этом в популярных пабликах.
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