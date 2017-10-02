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"Матч ТВ" активно распространял в популярных пабликах мемы о победе "Зенита" над "Спартаком"

Стали известны подробности сотрудничества "Зенита" и телеканала "Матч ТВ", сообщает Sports.ru.

Сотрудники информационных и тематических департаментов "Матч ТВ" регулярно отправляли "Зениту" отчеты о состоявшихся упоминаниях клуба.

Руководство холдинга настаивало на том, чтобы победы питерского клуба широко освещались в соцмедиа. Когда "Зенит" разгромил "Спартак", приоритетом PR-департамента канала стало распространение мемов об этом в популярных пабликах.
Теги: Зенит Спартак
Сегодня, 16:05
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№37 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 17:59) #
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online

Какая-то заказуха пошла массово. Видать, Федун начал тратить денежки, заработанные не мытьем, так катанием в ЛЧ


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010
№36 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:55) #
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online

Цитата: oksva
Имя и уважение - нельзя купить даже на деньги Газпрома


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№35 Написал: trent (Сегодня, 17:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
Имя и уважение - нельзя купить даже на деньги Газпрома , а вот всеми этими околофутбольными " штучками " и ковровыми закупками игроков из госбюджета - достигается обратный эффект , у людей растёт раздражение этим проектом госкомпании . Покупал бы Миллер игроков пачками , не считая денег , из своего кармана ? Никогда . Спросите и Гинера и Федуна и Галицкого .

Жизненно написал...+++


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№34 Написал: oksva Спб (Сегодня, 17:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Имя и уважение - нельзя купить даже на деньги Газпрома , а вот всеми этими околофутбольными " штучками " и ковровыми закупками игроков из госбюджета - достигается обратный эффект , у людей растёт раздражение этим проектом госкомпании . Покупал бы Миллер игроков пачками , не считая денег , из своего кармана ? Никогда . Спросите и Гинера и Федуна и Галицкого .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№33 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 17:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
было бы смешно..ну,скажите,какой мчудак будет еще платить бабки за дискредитацию СМ?? laughing


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№32 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 17:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: KOZbIPb
Киньте хоть ссылку на мем в популярных пабликах на унижение Спартака.

smirk Пока что-то не кидают.
Регистрация: 9.11.2010
№31 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 17:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
Киньте хоть ссылку на мем в популярных пабликах на унижение Спартака.
Регистрация: 22.08.2007
№30 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 17:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
Цитата: Sewer 79
так и должно быть!
Зенит - это свежо и модно! Клуб мечты, где каждый, кроме свинячьих глоров, хочет попробовать свои силы! Это славное настоящее!
Спартак - это история, архив, подвал, пожар! Позор, который хочется забыть!

глорством попахивает, вернее даже воняет smile

Юлий,дак там же сплошь-глорьё!


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№29 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 17:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Фейк-ньюс..не надо вестись на все..
Регистрация: 15.12.2013
№28 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:24) #
  • -5
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Болеет за:
«Спартак»
убогие провинциалы


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№27 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 17:24) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: m7rf_2
Дешевый пиар не позволит тупорылым питарам стать Народной Командой.

Не самоцель, хватает и одной "народной" недокоманды.


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№26 Написал: trent (Сегодня, 17:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
так и должно быть!
Зенит - это свежо и модно! Клуб мечты, где каждый, кроме свинячьих глоров, хочет попробовать свои силы! Это славное настоящее!
Спартак - это история, архив, подвал, пожар! Позор, который хочется забыть!

политпроект...одно слово...смешно...чердак бедный обикался наверное...
позор страны - это бомжоваый госклуп...
а так, смешно, поржать можно...

Цитата: manatee
Зенит - как дети малые, ей богу!


не то слово...повеселили...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№25 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 17:18) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Дешевый пиар не позволит тупорылым питарам стать Народной Командой.
Регистрация: 11.06.2016
№24 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 17:18) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Не стоит идти на поводу всей нашей желтой прессы, читайте между строк, господа.


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№23 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:17) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Чегг ещё ждать от сотрудничества пидор...сов? Ждём отчёт Орлова на сколько сантиметров за этот год он научился засовывать вжопу язык своим непосредственным начальникам, знатно ли щекотит тинкину мотню))


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№22 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:13) #
  • -3
  •  (13)

Вот оно ещё одно доказательство заговора. Или просто на вентилятор.Собака лает- караван идёт.Таблица слева как и всегда.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№21 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 17:09) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
То что за Спартаком следят и обсуждают каждый его шаг все кому не лень это факт. Кого еще СМИ и различные эксперты любят "разобрать" и обсудить? Зенит решил пойти этим же путем, ибо победа над Тереком или Рубином будет для общества незаметна. Даже вчерашний матч с Махачкалой 2-2 никто не обсуждает)))Тут без троллизма. Ведь так и есть!


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Гарри Линикер - провел более 600 матчей и не получил ни одной желтой карточки.Книга Рекордов Гинеса.
Регистрация: 16.05.2015
№20 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 16:59) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Ливерпуль»
пора перестать всерьёз играть с "народным достоянием", тогда им не нужно будет сильно тратиться на покупки игроков и всем польза выйдет


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010
№19 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 16:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
как ещё пиариться искусственному политпроекту..из недавнего интервью дюкова:
Тем не менее вы были президентом "Зенита" 9 лет. Не хотите подвести итоги с точки зрения развития клуба?
– Правильно говорить о результатах, которых добился "Газпром" с 2006 года, когда взял на себя ответственность за "Зенит".
ваше имя- Еенит,бакланы.. smiley
Регистрация: 14.12.2011
№18 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 16:56) #
  • +3
  •  (5)
online

Это и без спортс.ру было понятно. Политтехи.
Аккаунт в инсте вообще читать невозможно.
Очень напоминает Кремлевские мемасики против анального.
Такие же тупые высеры.
Регистрация: 21.12.2016
№17 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:56) #
  • -4
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Брюзга
Убогие.


Ты про спартак? Согласен!! свиньи
Регистрация: 14.12.2016
№16 Написал: Realist2000 (Сегодня, 16:55) #
  • +5
  •  (13)

Цитата: Riders1990
клуб который просто в определенный момент стал лидером нашего футбола

Каким лидером?Состав клуба меняется почти полностью раз в два года.Те же самые Спартак,ЦСКА,Локо и Рубин свои отрезки доминировали с минимальной ротацией состава.Завтра условная Мордовия купит половину сборной Германии на годик и что,она будет считаться лидером российского футбола?
Регистрация: 20.03.2017
№15 Написал: Орик СПб (Сегодня, 16:54) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Футбол в т.ч. бизнес, нормальная накрутка трафика.))
Регистрация: 11.10.2012
№14 Написал: Цезарь (Сегодня, 16:52) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sewer 79
так и должно быть!
Зенит - это свежо и модно! Клуб мечты, где каждый, кроме свинячьих глоров, хочет попробовать свои силы! Это славное настоящее!
Спартак - это история, архив, подвал, пожар! Позор, который хочется забыть!

глорством попахивает, вернее даже воняет smile
Регистрация: 21.09.2017
№13 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 16:50) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
laughing
Регистрация: 24.11.2008
№12 Написал: Hitman (Сегодня, 16:47) #
  • +6
  •  (22)
online
Болеет за:
«Спартак»
у зенита все искусственно делается,начиная от бесплатных билетов и заканчивая СМИ,одна сплошная показуха,сам зенит клуб из пробирки,выращенный в тепличных условиях ,поэтому ожидать от них чего то другого было бы неправильно.
Регистрация: 20.04.2017
№11 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:45) #
  • -3
  •  (17)
online

Медиа только и пишут про Зенит да Спартак! Значит про Зенит больше написали поэтому Спартак обиделся! smiley
Регистрация: 11.04.2016
№10 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 16:40) #
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
спорт ру- бабки на скамейке!
а ещё они называли спартакус - старым земляным червяком!
Регистрация: 1.02.2015
№9 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 16:32) #
  • +4
  •  (20)

Убогие.
Регистрация: 6.10.2009
№8 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 16:28) #
  • +8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Зенит - это свежо и модно! Клуб мечты, где каждый, кроме свинячьих глоров, хочет попробовать свои силы! Это славное настоящее!

Очень сомнительно.Это клуб который просто в определенный момент стал лидером нашего футбола.Так же как и Спартак в свое время,и Цска.Щас у нас лидера нет.5 команд на одном уровне примерно.Так что не надо тут разводить...А то манией величия попахивает.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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