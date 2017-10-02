Геннадий Орлов: пусть Бердыеву поможет Аллах

Телекомментатор Геннадий Орлов подвёл итоги матча 12-го тура РФПЛ между "Рубином" и "Амкаром" (0:1) и поддержал наставника казанцев Курбана Бердыева."Констатируем печальный факт для тренера Бердыева — четыре поражения подряд. Это впервые в его истории. Курбан Бекиевич следит за каждым своим словом, он умный мужчина и просто так ничего не говорит. И вот он вдруг сказал, что вынужден ставить тех игроков, которые допускают одни и те же ошибки. Представляете, как подорвано его тренерское самолюбие? Он бы ставил других игроков, но других у него просто нет.Бердыев держит чётки, взывает к Аллаху. Пусть поможет ему Аллах. Очень этого хочется, ведь в Казани с её инфраструктурой можно создать настоящий профессиональный клуб", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".