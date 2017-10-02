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Геннадий Орлов: пусть Бердыеву поможет Аллах

Телекомментатор Геннадий Орлов подвёл итоги матча 12-го тура РФПЛ между "Рубином" и "Амкаром" (0:1) и поддержал наставника казанцев Курбана Бердыева.

"Констатируем печальный факт для тренера Бердыева — четыре поражения подряд. Это впервые в его истории. Курбан Бекиевич следит за каждым своим словом, он умный мужчина и просто так ничего не говорит. И вот он вдруг сказал, что вынужден ставить тех игроков, которые допускают одни и те же ошибки. Представляете, как подорвано его тренерское самолюбие? Он бы ставил других игроков, но других у него просто нет.

Бердыев держит чётки, взывает к Аллаху. Пусть поможет ему Аллах. Очень этого хочется, ведь в Казани с её инфраструктурой можно создать настоящий профессиональный клуб", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Бердыев Рубин
Сегодня, 21:29
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(1)
№3 Написал: Гладиатор Крым Это Россия (так было написано 13.03.08) (Сегодня, 22:07) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Маразм крепчает


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Я крымчанин! Путин - мой Президент!
Регистрация: 13.03.2008
№2 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 21:55) #
  • -1
  •  (3)
online

Одному тут аллах деньгами помогает. Причём только ему...
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 21:45) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
"Бердыев держит чётки, взывает к Аллаху. Пусть поможет ему Аллах." (с)

Пусть Орлову уже поможет психиатр...
Регистрация: 29.08.2010
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