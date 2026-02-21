Агент: надеюсь, в ближайшем матче Макаров получит минуты

"Денис восстановился, всю эту неделю полноценно работает в общей группе.
Надеюсь, в ближайшем матче получит какие-то минуты, выйдет на замену.Ему комфортно в команде, все нравится, только подкосила эта небольшая травма, иначе он бы уже играл с первых минут", - сказал Бабырь "РБ Спорту".
Денис Макаров перешел в турецкий "Кайсериспор" в конце января 2026 года. В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 30 минут в одном матче, голевыми действиями не отличился. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллиона евро.