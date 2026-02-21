Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
3 - 0 3 0
АктобеЗавершен
Спартак
5 - 2 5 2
РостовЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
ЛокомотивЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
БарсЗавершен

Агент: надеюсь, в ближайшем матче Макаров получит минуты

Агент игрока "Кайсериспора" Дениса Макарова Алексей Бабырь высказался о состоянии футболиста.
Фото: ФК "Кайсериспор"
Алексей Бабырь рассказал, что игрок уже восстановился от травмы и тренируется в общей группе.

"Денис восстановился, всю эту неделю полноценно работает в общей группе.
Надеюсь, в ближайшем матче получит какие-то минуты, выйдет на замену.
Ему комфортно в команде, все нравится, только подкосила эта небольшая травма, иначе он бы уже играл с первых минут", - сказал Бабырь "РБ Спорту".

Денис Макаров перешел в турецкий "Кайсериспор" в конце января 2026 года. В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 30 минут в одном матче, голевыми действиями не отличился. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллиона евро.

