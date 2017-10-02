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Геннадий Орлов: сейчас игра поставлена только у "Зенита" и "Локомотива"

Известный комментатор Геннадий Орлов отметил, что у "Спартака" проблемы в оборонительной линии.

– Сейчас многие говорят, что только "Локомотив" может бросить вызов "Зениту". Согласны?

– Ребята, это болельщицкий подход. Кто-то ранее уже говорил, что интрига в чемпионате убита. Ну, это несерьезно! Вся борьба еще впереди. А "Локо", бесспорно, – молодец.

– "Спартак", на ваш взгляд, оживает?

– Пока "Спартак" не поставит игру, не выйдет уровень прошлого сезона, делать выводы рано. Тренер должен, прежде всего, поставить игру, а очки придут.

– Уверенная победа над "Уралом", на ваш взгляд, не показательна?

– Игра все еще не поставлена. Случаются провалы сзади. Я сейчас не про матч с "Уралом", а в целом. В матче с "Анжи" у "Зенита" тоже возникли проблемы в первом тайме, но ведь после перерыва сине-бело-голубые стали двигаться иначе, играть по-другому. Хотя пропущенные голы нужно подробно разобрать. Где взаимоподстраховка и компактность?

В целом, сейчас игра поставлена только у "Зенита" и "Локомотива". "Спартаку" нужно еще прибавлять в этом компоненте, хотя одержана уверенная победа. Можно говорить и о доли везения в отношении красно-белых.

– Вы о чем?

– Какая доля везения была у "Спартака" в матче с "Ливерпулем"? Довольна высокая. Может быть, этот фарт вернется к команде и в чемпионате. Все может быть. А вдруг?

"Спорт-Экспресс"
Теги: Орлов Спартак Локомотив
Вчера, 22:19
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6
(2)
№6 Написал: Mitrich НАША РАША (Вчера, 23:41) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не, ну в принципе ничего удивительного. Я в деде не разочарован. Если же у нас уже поставлена (учитывая сроки, нового тренера и большую смену игроков), то у Локо она конечно просто стоит как по утрам у здоровых мужчин. Я не ошибся нигде? Локо по моему так уверенно токмо мусаров грохнуло.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№5 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:16) #
  • -1
  •  (1)
online

да весь уровень чемпионата просто трындец полный
Регистрация: 20.04.2016
№4 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Вчера, 23:09) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zen-it
сейчас мясные петухи заклюют ГСО.

да не сколько мясные.. сколько парочка псевдомясных дурачков троллей что есть на этом сайте
Регистрация: 27.08.2008
№3 Написал: Aligator Ставрополь (Вчера, 23:08) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
[
Цитата: zen-it
сейчас мясные петухи заклюют ГСО.

Вылечите альцгеймера, не альцигрока, он просто порой заговаривается. Путает то что возможно он видит только Зенит в розовом цвете, даже не в радужном.


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№2 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Вчера, 22:54) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
zen-it,
Даа,клеваки они отчаянные!


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" СПАРТАК вернулся !!! " (с)
Регистрация: 3.06.2012
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Вчера, 22:42) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
сейчас мясные петухи заклюют ГСО.
Регистрация: 5.04.2017
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