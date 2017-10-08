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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роман Орещук: Сарсания умер на руках у сына, это невосполнимая утрата
Известный футбольный агент Роман Орещук рассказал о дружбе с Константином Сарсанией и обстоятельствах его трагической гибели.
"Ехал в машине, когда получил смс от Радимова. Ударил по тормозам, чуть не врезался. Просто не поверил в это. Позвонил знакомому, он общается с сыном Сарсании. Со слов Дениса — в пятницу папе стало плохо, и его отвезли в больницу. К вечеру ему чуть полегчало, но потом снова стало хуже. В субботу он впал в кому на несколько часов и, не приходя в сознание, умер на руках у сына.
Главное воспоминание о Сарсании? Сейчас как раз сидим с женой, вспоминаем. Я же познакомился с ней благодаря Косте. Если бы не он, я бы не оказался в Москве и у меня не было бы трёх детей. Где бы я тогда был, чем занимался? Это он перетащил меня в "Спортакадемклуб". Сарсания попросил Радимова, чтобы он поговорил со мной. Ему нужен был дядька в команду, в моём лице он видел такого футболиста.
Когда "Зениту" стало плохо и пришёл Фурсенко, кого он позвал? Конечно Костю. Это один из немногих людей, который бескорыстно поможет. Посмотрите какую команду собрал Сарсания! Всегда говорил: для меня топ-функционер — это Константин Сергеевич. Его уход такая невосполнимая утрата, что… Я до сих пор не верю в это. Переписываюсь с Владом и не могу принять, что ушёл мой старший товарищ", - цитирует Орещука "Чемпионат.сом".
"Ехал в машине, когда получил смс от Радимова. Ударил по тормозам, чуть не врезался. Просто не поверил в это. Позвонил знакомому, он общается с сыном Сарсании. Со слов Дениса — в пятницу папе стало плохо, и его отвезли в больницу. К вечеру ему чуть полегчало, но потом снова стало хуже. В субботу он впал в кому на несколько часов и, не приходя в сознание, умер на руках у сына.
Главное воспоминание о Сарсании? Сейчас как раз сидим с женой, вспоминаем. Я же познакомился с ней благодаря Косте. Если бы не он, я бы не оказался в Москве и у меня не было бы трёх детей. Где бы я тогда был, чем занимался? Это он перетащил меня в "Спортакадемклуб". Сарсания попросил Радимова, чтобы он поговорил со мной. Ему нужен был дядька в команду, в моём лице он видел такого футболиста.
Когда "Зениту" стало плохо и пришёл Фурсенко, кого он позвал? Конечно Костю. Это один из немногих людей, который бескорыстно поможет. Посмотрите какую команду собрал Сарсания! Всегда говорил: для меня топ-функционер — это Константин Сергеевич. Его уход такая невосполнимая утрата, что… Я до сих пор не верю в это. Переписываюсь с Владом и не могу принять, что ушёл мой старший товарищ", - цитирует Орещука "Чемпионат.сом".
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