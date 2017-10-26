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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Аленичев: после ухода из "Спартака" не лежал на диване сложа руки
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев выступил на пресс-конференции во Владивостоке после поражения от "Луча-Энергии" со счётом 1:2 в 1/8 финала Кубка России. Местные журналисты в числе прочего поинтересовались у Аленичева, чем он занимался после расставания со "Спартаком" до назначения главным тренером "Енисея".
"10 месяцев я не лежал на диване сложа руки. Съездил на стажировку в "Милан", смотрел много футбола, занимался своей детской академией в Подмосковье. В целом был в футболе, но такая пауза мне была необходима. Вы знаете, какое напряжение и какой спрос с тренеров в "Спартаке". Пауза мне была необходима, в течение 10 месяцев я её себе дал", - цитирует Аленичева "Чемпионат.сом".
"10 месяцев я не лежал на диване сложа руки. Съездил на стажировку в "Милан", смотрел много футбола, занимался своей детской академией в Подмосковье. В целом был в футболе, но такая пауза мне была необходима. Вы знаете, какое напряжение и какой спрос с тренеров в "Спартаке". Пауза мне была необходима, в течение 10 месяцев я её себе дал", - цитирует Аленичева "Чемпионат.сом".
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