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Генич: нет даже уверенности, что Бразилия сможет пройти Японию в 1/16 финала

Российский комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча 1/16 финала ЧМ между Бразилией и Японией.
Фото: Getty Images
"Пока сборная Бразилии выезжает на каких?то индивидуальных качествах игроков. Нет даже уверенности, что Бразилия сможет пройти Японию в 1/16 финала", - сказал Генич "Матч ТВ".


Матч 1/16 финала ЧМ между Бразилией и Японией начался сегодня, 29 июня, в 20:00 по московскому времени. После первого тайма впереди японцы - 1:0. Счет открыл Каису Сано на 29-й минуте, пробив низом с радиуса штрафной.

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