Новичок "Зенита" рассказал о комфортной для него позиции на поле

"Моя любимая роль на поле – центральный нападающий. Поэтому я выбрал девятый номер. В целом я готов действовать на любой позиции, где скажет тренерский штаб", - цитирует Аугусто "Чемпионат".
Сегодня, 29 июня, петербургский "Зенит" официально объявил о подписании Фелипе Аугусто. Соглашение с 22-летним нападающим действует по схеме 4+1.
В прошедшем сезоне бразильский футболист провел 40 матчей и забил 15 голов за турецкий "Трабзонспор". Ранее Аугусто выступал за бельгийский "Серкль Брюгге" и бразильский "Коринтианс".