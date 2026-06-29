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Новичок "Зенита" рассказал о комфортной для него позиции на поле

Новичок "Зенита" Фелипе Аугусто рассказал, на какой позиции ему комфортнее всего играть.
Фото: ФК "Зенит"
"Моя любимая роль на поле – центральный нападающий. Поэтому я выбрал девятый номер. В целом я готов действовать на любой позиции, где скажет тренерский штаб", - цитирует Аугусто "Чемпионат".


Сегодня, 29 июня, петербургский "Зенит" официально объявил о подписании Фелипе Аугусто. Соглашение с 22-летним нападающим действует по схеме 4+1.

В прошедшем сезоне бразильский футболист провел 40 матчей и забил 15 голов за турецкий "Трабзонспор". Ранее Аугусто выступал за бельгийский "Серкль Брюгге" и бразильский "Коринтианс".

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