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Дьяков - о трансфере Сперцяна в "Аль-Ахли": обеспечит хорошую жизнь себе и семье

Бывший игрок "Краснодара" Виталий Дьяков прокомментировал переход Эдуарда Сперцяна в "Аль-Ахли".
Фото: ФК "Краснодар"
"Мое мнение, в плане финансов он обеспечит хорошую счастливую жизнь себе и своей семье. В плане футбола, мне кажется, это не то, что нужно для карьеры", - сказал Дьяков "Матч ТВ".


Эдуард Сперцян защищает цвета "Краснодара" с июля 2021 года. В минувшем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 42 матчах, забил 14 голов и отдал 18 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 миллионов евро, а контракт с "быками" действует до лета 2029 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что сделка по переходу футболиста в "Аль-Ахли" полностью согласована.

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