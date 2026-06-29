Бразилия вышла в 1/8 финала ЧМ, обыграв Японию на последней минуте матча

Сборная Бразилии обыграла Японию в матче 1/16 финала Чемпионата Мира.

Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"

Встреча завершилась со счетом 2:1.



На 29-й минуте Сано вывел японцев вперед, однако спустя 27 минут Каземиро сравнял счет. На 96-й минуте Мартинелли забил победный гол.



В 1/8 финала бразильцы сыграют с победителем пары Кот-д'Ивуар - Норвегия.



Чемпионат мира-2026



1/16 финала





Голы: Каземиро, 56, Мартинелли, 90+6 - Сано, 29.





Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Габриэль, Дуглас Сантос, Каземиро (Фабиньо, 90+2), Бруно Гимараэс (Данило Сантос, 90+8), Лукас Пакета (Эндрик, 46), Винисиус Жуниор, Райан, Матеус Кунья (Мартинелли, 66).



Япония: Д. Судзуки, Томиясу, Х. Ито, Танигути, Д. Ито (Матино, 78), Камада (Танака, 78), Сано, Накамура (Ю. Судзуки, 66), Доан (Сугавара, 66), Маэда (Огава, 90+7), Уэда.



Предупреждения: Сано, 12, Каземиро, 15, Камада, 45, Данило, 48, Ю. Судзуки, 84.