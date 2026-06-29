Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бразилия
0 - 1 0 1
Япония2 тайм
Германия
23:30
ПарагвайНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
3 - 1 3 1
БорацЗавершен

Гранат: из чемпионата Саудовской Аравии Сперцяну будет проще попасть в европейский клуб

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат прокомментировал переход Эдуарда Сперцяна в "Аль-Ахли".
Фото: ФК "Краснодар"
"Не думаю, что он делает шаг назад. Думаю, что из чемпионата Саудовской Аравии сейчас ему будет проще попасть в какой?то европейский клуб. Надеюсь, что Сперцян будет прогрессировать", - сказал Гранат "Матч ТВ".


Эдуард Сперцян защищает цвета "Краснодара" с июля 2021 года. В минувшем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 42 матчах, забил 14 голов и отдал 18 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 миллионов евро, а контракт с "быками" действует до лета 2029 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что сделка по переходу футболиста в "Аль-Ахли" полностью согласована.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится