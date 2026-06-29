Гранат: из чемпионата Саудовской Аравии Сперцяну будет проще попасть в европейский клуб

Фото: ФК "Краснодар"

"Не думаю, что он делает шаг назад. Думаю, что из чемпионата Саудовской Аравии сейчас ему будет проще попасть в какой?то европейский клуб. Надеюсь, что Сперцян будет прогрессировать", - сказал Гранат " Матч ТВ ".

Эдуард Сперцян защищает цвета "Краснодара" с июля 2021 года. В минувшем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 42 матчах, забил 14 голов и отдал 18 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 миллионов евро, а контракт с "быками" действует до лета 2029 года.Ранее в СМИ появилась информация, что сделка по переходу футболиста в "Аль-Ахли" полностью согласована.