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КДК оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч за шесть желтых карточек, полученных игроками в матче с "Зенитом"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комиссия приняла решение оштрафовать ЦСКА на 100 тысяч рублей за то, что игроки команды получили шесть желтых карточек в игре 14-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0).

"По матчу ЦСКА – "Зенит" (0:0): футболисты ЦСКА получили шесть желтых карточек, это называется неподобающее поведение команды, за что клуб оштрафован на 100 тысяч. За скандирование нецензурной лексики болельщиками – еще на 20 тысяч. За бросание бумажных лент на поле фанатами – штраф 20 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
Теги: Григорьянц ЦСКА Зенит
Сегодня, 16:49
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№4 Написал: командир (Сегодня, 17:44) #
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online

Судья раздавал, пусть он и платит
Регистрация: 7.03.2016
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:30) #
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online

Цитата: К.А.
где это почитать?

Почитай Регламент. Если он у тебя есть.
Статья 39. Неподобающее поведение команды

1. Следующие случаи рассматриваются как неподобающее поведение со стороны команды и наказываются штрафом:

1) когда в течение одного матча предупреждения получают 6 (шесть) и более Игроков одной команды;


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
это называется неподобающее поведение команды,

smile smile smile

где это почитать?!в какой статье и пункте регламента?если уж объясняет за что,то пусть ссылается на статьи


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
С каких пор пор за карточки берут штраф? Офанарели вконец?
Регистрация: 19.03.2010
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