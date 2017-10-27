Массимо Каррера стал вторым иностранным тренером, проведшим 50 матчей у руля "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера провёл 50-ю игру у руля команды. Юбилейным для итальянца стал матч 1/8 финала Кубка России со "Спартаком-Нальчик".Каррера — второй иностранный тренер, проведший 50 матчей у руля "Спартака", под его руководством у команды 30 побед, 11 ничьих и 9 поражений при разнице мячей 76-50. При Каррере "Спартаку" удалось впервые за 16 лет выиграть чемпионат России, а также впервые стать обладателем Суперкубка страны.Среди иностранных тренеров "Спартака" больше матчей только у латвийца Александра Старкова — 52. Лидером по количеству встреч в должности главного тренера "Спартака" за всю историю клуба является Олег Романцев — 551.