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Массимо Каррера стал вторым иностранным тренером, проведшим 50 матчей у руля "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера провёл 50-ю игру у руля команды. Юбилейным для итальянца стал матч 1/8 финала Кубка России со "Спартаком-Нальчик".

Каррера — второй иностранный тренер, проведший 50 матчей у руля "Спартака", под его руководством у команды 30 побед, 11 ничьих и 9 поражений при разнице мячей 76-50. При Каррере "Спартаку" удалось впервые за 16 лет выиграть чемпионат России, а также впервые стать обладателем Суперкубка страны.

Среди иностранных тренеров "Спартака" больше матчей только у латвийца Александра Старкова — 52. Лидером по количеству встреч в должности главного тренера "Спартака" за всю историю клуба является Олег Романцев — 551.

"Чемпионат.сом"
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 03:06
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