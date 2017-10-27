Андрей Лунев: жена хотела, чтобы я перешел в "Краснодар"

Андрей Лунев — о погоде в Петербурге и о том, почему он выбрал «Зенит»



Смотреть целиком: https://t.co/dpsuYOsUqo pic.twitter.com/kudSmjMWZb — ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 27, 2017

Вратарь санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев рассказал, что мог перейти в "Краснодар", выступая еще за "Уфу"."Петербург мне нравится. Единственное, что, может, не так, как хотелось бы, – это погода. В Уфе если лето, то лето, а если зима, то зима. Когда пришло предложение от "Зенита", взвешивал все "за" и "против". Первоначально был вариант с "Рубином", а потом, когда вышел "Зенит", был еще "Краснодар". Выбирал между двумя этими клубами. Все были за "Зенит", но супруга была за "Краснодар", - сказал Лунев.