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Андрей Лунев: жена хотела, чтобы я перешел в "Краснодар"

Вратарь санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев рассказал, что мог перейти в "Краснодар", выступая еще за "Уфу".

"Петербург мне нравится. Единственное, что, может, не так, как хотелось бы, – это погода. В Уфе если лето, то лето, а если зима, то зима. Когда пришло предложение от "Зенита", взвешивал все "за" и "против". Первоначально был вариант с "Рубином", а потом, когда вышел "Зенит", был еще "Краснодар". Выбирал между двумя этими клубами. Все были за "Зенит", но супруга была за "Краснодар", - сказал Лунев.

Теги: Лунев Зенит Краснодар
Вчера, 23:07
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№1 Написал: Imp Санкт-Петербург (Вчера, 23:40) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Луческу спасибо за Лунёва


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Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
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