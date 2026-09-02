Силкин выступил против трансфера Захаряна в "Динамо"

- Не думаю, что это хорошая идея. Шварца уже вернули, и что? Лучше точно не стало! Такое может получиться и с Захаряном, хотя он – талантливый парень. В свое время он рано ушел из "Динамо", ему стоило год-два поиграть еще в России.
Не уверен, что сейчас он сильно сможет помочь команде. Плюс его высокая травматичность вызывает вопросы. Руководству и тренерскому штабу стоит хорошо подумать и оценить все риски. Сейчас не время для экспериментов, - сказал Силкин.
Арсен Захарян с лета 2023 года выступает за испанский "Реал Сосьедад", он является воспитанником московского "Динамо" и провел за бело-голубых во всех турнирах 89 матчей, забив 19 мячей и отдав 25 результативных передач.