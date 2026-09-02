Силкин выступил против трансфера Захаряна в "Динамо"

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Не уверен, что сейчас он сильно сможет помочь команде. Плюс его высокая травматичность вызывает вопросы. Руководству и тренерскому штабу стоит хорошо подумать и оценить все риски. Сейчас не время для экспериментов, - сказал Силкин.