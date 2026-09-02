Первак оценил успешный старт "Краснодара" в РПЛ

- Результат "Краснодара" - это последовательная работа Мусаева. Он вырос как тренер, весь механизм "Краснодара" сейчас работает, работает селекция. "Краснодар" стал серьёзным, взрослым мужчиной. Он больше не допускает грубых ошибок, - цитирует Первака Vprognoze.
"Краснодар" выиграл все шесть матчей на старте нынешнего розыгрыша РПЛ и с 18 очками возглавляет таблицу, опережая ближайшего преследователя на пять баллов. 5 сентября команда Мусаева сыграет в гостях с "Крыльями Советов", начало встречи - в 14:00 мск.