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Первак оценил успешный старт "Краснодара" в РПЛ

Юрий Первак связал успешный старт "Краснодара" в чемпионате России с системной работой Мурада Мусаева.
Фото: РПЛ
Бывший генеральный директор "Спартака" считает, что наставник заметно прибавил в профессиональном плане, а в клубе эффективно выстроены все основные процессы.

- Результат "Краснодара" - это последовательная работа Мусаева. Он вырос как тренер, весь механизм "Краснодара" сейчас работает, работает селекция. "Краснодар" стал серьёзным, взрослым мужчиной. Он больше не допускает грубых ошибок, - цитирует Первака Vprognoze.

"Краснодар" выиграл все шесть матчей на старте нынешнего розыгрыша РПЛ и с 18 очками возглавляет таблицу, опережая ближайшего преследователя на пять баллов. 5 сентября команда Мусаева сыграет в гостях с "Крыльями Советов", начало встречи - в 14:00 мск.

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