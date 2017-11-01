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ЦСКА поздравил братьец Березуцких с 1000 матчей в своем составе

ЦСКА поздравил своих защитников, братьев Березуцких с 1000 матчей в своем составе.

Матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (2:1) стала для Василия Березуцкого 511-й за армейцев, а для Алексея - 489-й. Таким образом, футболисты вместе провели 1000 матчей за клуб во всех турнирах.

Теги: Березуцкий В. Березуцкий А. ЦСКА
Сегодня, 19:41
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2
(1)
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 19:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
"Братьецы" рекордсменцы.
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:42) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
да уж....не хилое количество матчей то за один клуб


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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