ЦСКА поздравил братьец Березуцких с 1000 матчей в своем составе

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Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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20:07
Большинство читателей Rusfootball.info отдает свое предпочтение "Севилье" в матче со "Спартаком" (8)
Большинство читателей Rusfootball.info отдает свое предпочтение "Севилье" в матче со "Спартаком" (8)
19:50
Гендиректор "Смены": как можно было делать ставки на матчи своей команды?! В страшном сне не приснится
Гендиректор "Смены": как можно было делать ставки на матчи своей команды?! В страшном сне не приснится
18:41
Наставник спартаковской молодежки: огромное спасибо болельщикам, они были нашим 12-м игроком (3)
Наставник спартаковской молодежки: огромное спасибо болельщикам, они были нашим 12-м игроком (3)
17:34
Руслан Нигматуллин: "Базель" на ответный матч вышел явно не с таким настроем, какой был у него в Москве
Руслан Нигматуллин: "Базель" на ответный матч вышел явно не с таким настроем, какой был у него в Москве
17:14
Марио Фернандес: против Аргентины я уже играл за Бразилию, поэтому с Испанией будет интереснее (1)
Марио Фернандес: против Аргентины я уже играл за Бразилию, поэтому с Испанией будет интереснее (1)
17:06
Трое футболистов в ПФЛ дисквалифицированы за ставки, матч "Смена" - "Иртыш" будет переигран (4)
Трое футболистов в ПФЛ дисквалифицированы за ставки, матч "Смена" - "Иртыш" будет переигран (4)
16:59
Около тысячи фанатов "Спартака" на матче Юношеской лиги в Севилье скандируют "УЕФА - мафия" (8)
Около тысячи фанатов "Спартака" на матче Юношеской лиги в Севилье скандируют "УЕФА - мафия" (8)
15:59
Илья Геркус: слухи об увольнении из клуба Дениса Сарсании - это грубая и бесцеремонная ложь (2)
Илья Геркус: слухи об увольнении из клуба Дениса Сарсании - это грубая и бесцеремонная ложь (2)
15:38
Юрий Семин: ничего не могу советовать Черчесову, но Денисов и Гилерме одни из лучших в РФПЛ (11)
Юрий Семин: ничего не могу советовать Черчесову, но Денисов и Гилерме одни из лучших в РФПЛ (11)
13:57
Роман Широков: с Дзагоевым ЦСКА заиграл по-другому, все прекрасно знают, какой это футболист (1)
Роман Широков: с Дзагоевым ЦСКА заиграл по-другому, все прекрасно знают, какой это футболист (1)
12:38
Денис Глушаков: если в "Спартаке" кто-то скажет, как Лунев, ни к чему хорошему, это не приведет (23)
Денис Глушаков: если в "Спартаке" кто-то скажет, как Лунев, ни к чему хорошему, это не приведет (23)
10:35
"Севилья" будет мстить? (18)
"Севилья" будет мстить? (18)
ЦСКА поздравил братьец Березуцких с 1000 матчей в своем составе
ЦСКА поздравил своих защитников, братьев Березуцких с 1000 матчей в своем составе.
Матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (2:1) стала для Василия Березуцкого 511-й за армейцев, а для Алексея - 489-й. Таким образом, футболисты вместе провели 1000 матчей за клуб во всех турнирах.
Матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (2:1) стала для Василия Березуцкого 511-й за армейцев, а для Алексея - 489-й. Таким образом, футболисты вместе провели 1000 матчей за клуб во всех турнирах.
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