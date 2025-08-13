Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Сочи
1 - 1 (П 5 - 3) 1 153
Крылья СоветовЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
БалтикаЗавершен
Динамо
0 - 4 0 4
КраснодарЗавершен

Суперкубок УЕФА

Новости
ПСЖ
0 - 1 0 1
Тоттенхэм1 тайм

Сафонов остался в запасе "ПСЖ" на матч Суперкубка УЕФА против "Тоттенхэма"

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не выйдет в стартовом составе на матч Суперкубка УЕФА-2025 против «Тоттенхэма» и останется на скамейке запасных.

Фото: ФК "ПСЖ"
Встреча сводит между собой действующего победителя Лиги чемпионов — ПСЖ и обладателя Лиги Европы — «Тоттенхэм».

Новичок ПСЖ Люка Шевалье занял место в основном составе. 23-летний вратарь перешел в парижский клуб из Лилля летом за 40 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Джанлуиджи Доннарумма, прежний первый номер команды, покинет ПСЖ в текущее трансферное окно. Главный тренер Луис Энрике исключил итальянского вратаря из состава, отметив, что ему нужен другой тип вратаря.

Матвей перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара» за 20 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провёл 17 матчей за парижский клуб, включая два матча в Лиге чемпионов. По окончанию сезона Матвей выиграл Суперкубок, Кубок, чемпионат Франции и Лигу чемпионов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится