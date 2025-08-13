Сафонов остался в запасе "ПСЖ" на матч Суперкубка УЕФА против "Тоттенхэма"

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не выйдет в стартовом составе на матч Суперкубка УЕФА-2025 против «Тоттенхэма» и останется на скамейке запасных.





Фото: ФК "ПСЖ"

Встреча сводит между собой действующего победителя Лиги чемпионов — ПСЖ и обладателя Лиги Европы — «Тоттенхэм».



Новичок ПСЖ Люка Шевалье занял место в основном составе. 23-летний вратарь перешел в парижский клуб из Лилля летом за 40 миллионов евро.



Ранее стало известно, что Джанлуиджи Доннарумма, прежний первый номер команды, покинет ПСЖ в текущее трансферное окно. Главный тренер Луис Энрике исключил итальянского вратаря из состава, отметив, что ему нужен другой тип вратаря.



Матвей перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара» за 20 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провёл 17 матчей за парижский клуб, включая два матча в Лиге чемпионов. По окончанию сезона Матвей выиграл Суперкубок, Кубок, чемпионат Франции и Лигу чемпионов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

