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Руслан Мухаметшин дебютировал в баскетбольной лиге Казани

Нападающий "Мордовии" Руслан Мухаметшин дебютировал в любительской баскетбольной лиге Казани, сообщает ilovebasket.ru.

Мухаметшин принял участие в матче любительской лиги Казани за клуб "ПрофАвиа". Форвард, два года не игравший в баскетбол, набрал в матче 12 очков, сделав 4 подбора, 2 перехвата и отдав 4 передачи.
Теги: Мухаметшин
Вчера, 23:27
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