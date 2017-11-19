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Дмитрий Парфенов: в начале игры ничего не предвещало такого счета

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение в матче 17-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:5).

"Надо смотреть, не хочется устраивать истерики. Игроки "Зенита" легко проходили нас. Соперник никаких серьезных задач не ставил. Это наши ошибки.

В начале игры ничего не предвещало такого счета. Пенальти, наверное, был. "Зенит" получил преимущество, нам надо было отыгрываться, они начали ловить нас на контратаке.

С чем связана замена после первого тайма? Хотели наладить переход из защиты в атаку и насытить центр поля. В любом случае ошибки надо исправлять. У любой команды бывают и хорошие матчи, и плохие. Сейчас такой момент, когда нам надо держаться вместе. У соперника получилось все, а у нас ничего", - сказал Парфенов.
Теги: Парфенов Спартак Тосно
Сегодня, 21:42
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:45) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Этот результат был известен 2 недели назад. И не только Манчини, но и Парфёнову. Так что не надо тут девочку строить. Всё ты знал и знал, что хер откажешься


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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