Дмитрий Парфенов: в начале игры ничего не предвещало такого счета

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение в матче 17-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:5)."Надо смотреть, не хочется устраивать истерики. Игроки "Зенита" легко проходили нас. Соперник никаких серьезных задач не ставил. Это наши ошибки.В начале игры ничего не предвещало такого счета. Пенальти, наверное, был. "Зенит" получил преимущество, нам надо было отыгрываться, они начали ловить нас на контратаке.С чем связана замена после первого тайма? Хотели наладить переход из защиты в атаку и насытить центр поля. В любом случае ошибки надо исправлять. У любой команды бывают и хорошие матчи, и плохие. Сейчас такой момент, когда нам надо держаться вместе. У соперника получилось все, а у нас ничего", - сказал Парфенов.