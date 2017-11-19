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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Парфенов: в начале игры ничего не предвещало такого счета
Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение в матче 17-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:5).
"Надо смотреть, не хочется устраивать истерики. Игроки "Зенита" легко проходили нас. Соперник никаких серьезных задач не ставил. Это наши ошибки.
В начале игры ничего не предвещало такого счета. Пенальти, наверное, был. "Зенит" получил преимущество, нам надо было отыгрываться, они начали ловить нас на контратаке.
С чем связана замена после первого тайма? Хотели наладить переход из защиты в атаку и насытить центр поля. В любом случае ошибки надо исправлять. У любой команды бывают и хорошие матчи, и плохие. Сейчас такой момент, когда нам надо держаться вместе. У соперника получилось все, а у нас ничего", - сказал Парфенов.
"Надо смотреть, не хочется устраивать истерики. Игроки "Зенита" легко проходили нас. Соперник никаких серьезных задач не ставил. Это наши ошибки.
В начале игры ничего не предвещало такого счета. Пенальти, наверное, был. "Зенит" получил преимущество, нам надо было отыгрываться, они начали ловить нас на контратаке.
С чем связана замена после первого тайма? Хотели наладить переход из защиты в атаку и насытить центр поля. В любом случае ошибки надо исправлять. У любой команды бывают и хорошие матчи, и плохие. Сейчас такой момент, когда нам надо держаться вместе. У соперника получилось все, а у нас ничего", - сказал Парфенов.
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