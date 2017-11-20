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Джано Ананидзе вернулся в расположение "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе, который 12 октября перенес операцию в Риме по поводу травмы сухожилия левого голеностопного сустава, сегодня вернулся в Тарасовку, сообщает пресс-служба клуба.

После операции футболисту наложили гипс, и он в течение месяца находился на родине, в Грузии. На днях он снова отправился в Рим, где врачи сняли гипс и разрешили Джано приступить к тренировкам. Сегодня он впервые занимался в тренажерном зале на клубной базе.

10 декабря спартаковский хавбек снова отправится в Рим на плановое обследование. А завтра он собирается поддержать "Спартак" в матче с "Марибором" на стадионе вместе с многочисленными болельщиками красно-белых.
Теги: Ананидзе Спартак
Сегодня, 19:09
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№3 Написал: акула (Сегодня, 20:22) #
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маладэц! перед подписанием контракта чуть заиграет, а потом живет не напрягаясь.
Регистрация: 3.11.2017
№2 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 19:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Давай, Джано!!! Ты нам нужен! И поменьше тебе травм!!! Только не форсируй.....
Регистрация: 13.03.2012
№1 Написал: Батька (Сегодня, 19:15) #
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  •  (3)
online

Я уже и забыл про него ))
9 сезонов в команде сыграл чудь более 100 игр !! А мог бы под 300 !! В общем лечится больше чем играет !!
Хотя талант есть ...
Регистрация: 9.09.2016
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