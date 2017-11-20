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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Джано Ананидзе вернулся в расположение "Спартака"
Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе, который 12 октября перенес операцию в Риме по поводу травмы сухожилия левого голеностопного сустава, сегодня вернулся в Тарасовку, сообщает пресс-служба клуба.
После операции футболисту наложили гипс, и он в течение месяца находился на родине, в Грузии. На днях он снова отправился в Рим, где врачи сняли гипс и разрешили Джано приступить к тренировкам. Сегодня он впервые занимался в тренажерном зале на клубной базе.
10 декабря спартаковский хавбек снова отправится в Рим на плановое обследование. А завтра он собирается поддержать "Спартак" в матче с "Марибором" на стадионе вместе с многочисленными болельщиками красно-белых.
После операции футболисту наложили гипс, и он в течение месяца находился на родине, в Грузии. На днях он снова отправился в Рим, где врачи сняли гипс и разрешили Джано приступить к тренировкам. Сегодня он впервые занимался в тренажерном зале на клубной базе.
10 декабря спартаковский хавбек снова отправится в Рим на плановое обследование. А завтра он собирается поддержать "Спартак" в матче с "Марибором" на стадионе вместе с многочисленными болельщиками красно-белых.
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