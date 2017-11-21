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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роман Зобнин: никак не ожидал, что выйду в матче с "Краснодаром" справа в защите
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, который впервые появился на поле в официальном матче после серьёзной травмы, поделился своими впечатлениями.
"Ощущения фантастические, вернулся на поле. Не думал, что выпустят на тайм, поскольку обещали меньше, но справился физически. Вначале немного переживал, потому что долго не был в такой атмосфере, тем более матч с серьёзным соперником. Никак не ожидал, что выйду справа в защите, но уже играл раньше на этой позиции. Нужно было всё вспомнить, ведь довольно давно не играл, но справился. Все ребята, тренер, болельщики поздравили, и всё прекрасно.
Не боялся ли столкновений? Не было таких мыслей. Если выходишь играть официальный матч, то таких мыслей быть не должно. Ты должен выкладываться на поле на сто процентов, не проигрывать единоборств, идти в стыки, не жалеть ни себя, ни соперника. Не знаю, попаду ли в стартовый состав на матч с "Зенитом", но я готов. Пока непонятно, на сколько меня хватит, тем более впереди сначала матч с "Марибором". Всё зависит от тренера, но если надо будет сыграть в старте, то я сыграю.
Не нужно думать о чемпионской гонке. Надо готовиться к следующей игре, побеждать в каждом матче, хоть с "Зенитом", хоть с "Арсеналом" или "Уфой" — неважно. Если будем побеждать в каждом матче, тогда будем считать очки в конце чемпионата", — сказал Зобнин в эфире "8-16".
"Чемпионат.сом"
"Ощущения фантастические, вернулся на поле. Не думал, что выпустят на тайм, поскольку обещали меньше, но справился физически. Вначале немного переживал, потому что долго не был в такой атмосфере, тем более матч с серьёзным соперником. Никак не ожидал, что выйду справа в защите, но уже играл раньше на этой позиции. Нужно было всё вспомнить, ведь довольно давно не играл, но справился. Все ребята, тренер, болельщики поздравили, и всё прекрасно.
Не боялся ли столкновений? Не было таких мыслей. Если выходишь играть официальный матч, то таких мыслей быть не должно. Ты должен выкладываться на поле на сто процентов, не проигрывать единоборств, идти в стыки, не жалеть ни себя, ни соперника. Не знаю, попаду ли в стартовый состав на матч с "Зенитом", но я готов. Пока непонятно, на сколько меня хватит, тем более впереди сначала матч с "Марибором". Всё зависит от тренера, но если надо будет сыграть в старте, то я сыграю.
Не нужно думать о чемпионской гонке. Надо готовиться к следующей игре, побеждать в каждом матче, хоть с "Зенитом", хоть с "Арсеналом" или "Уфой" — неважно. Если будем побеждать в каждом матче, тогда будем считать очки в конце чемпионата", — сказал Зобнин в эфире "8-16".
"Чемпионат.сом"
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