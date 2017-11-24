Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Илья Геркус: нет там в регламенте никакой нормы

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал победу над "Копенгагеном" (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

– Сильный соперник, наше счастье, что победили. Были вынуждены играть на победу. Очень нужная, важная победа. Теперь наши шансы выйти из группы серьёзно повысились.

– Принципиально с какого места выйти? С первого или второго?

– С первого всегда лучше выходить. Сеянные выше. Считайте, полдела сделано. Нас ждёт важная, ответственная игра в Чехии, которая все решит. График тяжёлый, но что делать. Сейчас поедем в Хабаровск.

– Спокойно отнеслись к тому, что "СКА-Хабаровск" не пошёл на встречу и отказался переносить матч в другой город?

– Нет, конечно! Готовимся к игре близкой к экстремальным условиям. Спокойного здесь ничего нет. Риски по травмам возрастают. Понимали, что если Хабаровск в РФПЛ, то и нам предстоит туда лететь. Готовились к этому. Но играть при низкой температуре это всегда сложно и даже опасно. Мы на это неоднократно указывали, но если "СКА-Хабаровск" решил играть дома, то что поделать?

– РФПЛ делала рассылку для прессы и утверждала, что следит за тем, чтобы все было по регламенту, в пределах климатической нормы.

– Нет там в регламенте никакой нормы. Считаю, что в этом смысле все уже немножко за гранью. Обсуждали этот момент при составлении календаря и не соглашались с этой версией.

"Матч ТВ"
Теги: Геркус Локомотив Копенгаген
Сегодня, 01:22
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.