Илья Геркус: нет там в регламенте никакой нормы

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал победу над "Копенгагеном" (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.– Сильный соперник, наше счастье, что победили. Были вынуждены играть на победу. Очень нужная, важная победа. Теперь наши шансы выйти из группы серьёзно повысились.– С первого всегда лучше выходить. Сеянные выше. Считайте, полдела сделано. Нас ждёт важная, ответственная игра в Чехии, которая все решит. График тяжёлый, но что делать. Сейчас поедем в Хабаровск.– Нет, конечно! Готовимся к игре близкой к экстремальным условиям. Спокойного здесь ничего нет. Риски по травмам возрастают. Понимали, что если Хабаровск в РФПЛ, то и нам предстоит туда лететь. Готовились к этому. Но играть при низкой температуре это всегда сложно и даже опасно. Мы на это неоднократно указывали, но если "СКА-Хабаровск" решил играть дома, то что поделать?– Нет там в регламенте никакой нормы. Считаю, что в этом смысле все уже немножко за гранью. Обсуждали этот момент при составлении календаря и не соглашались с этой версией.