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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Прядкин: РФПЛ ведет переговоры с двумя пивоваренными компаниями
Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига ведет переговоры с двумя пивоваренными компаниями, новый спонсор может появиться у лиги с сезона-2018/2019.
"Мы ведем переговоры с двумя крупными брендами, но пока не буду их называть. Ясность наступит к середине февраля. Если [спонсор] будет, то со следующего сезона", - цитирует Прядкина ТАСС.
Ранее Прядкин сообщил, что лига планирует в будущем отказаться от титульного спонсора. На данный момент им является компания "Росгосстрах".
"Росгосстрах" - наш давний надежный рыночный партнер, очень хотим продолжить с ними сотрудничество. Там происходят структурные изменения, так как "Росгосстрах" вошел в компанию "Открытие". К обсуждению продления контракта вернемся после 20 января", - прокомментировал ситуацию Прядкин.
"Мы ведем переговоры с двумя крупными брендами, но пока не буду их называть. Ясность наступит к середине февраля. Если [спонсор] будет, то со следующего сезона", - цитирует Прядкина ТАСС.
Ранее Прядкин сообщил, что лига планирует в будущем отказаться от титульного спонсора. На данный момент им является компания "Росгосстрах".
"Росгосстрах" - наш давний надежный рыночный партнер, очень хотим продолжить с ними сотрудничество. Там происходят структурные изменения, так как "Росгосстрах" вошел в компанию "Открытие". К обсуждению продления контракта вернемся после 20 января", - прокомментировал ситуацию Прядкин.
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