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Сразу три клуба РПЛ претендуют на форварда ЦСКА - источник

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев может покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.
Фото: ПФК ЦСКА
Как пишет телеграм-канал "Мутко против", сразу несколько команд РПЛ проявляют интерес к 25-летнему форварду. В числе претендентов на игрока находятся "Рубин", "Ростов" и махачкалинское "Динамо".

При этом ЦСКА готов рассмотреть вариант с арендой Мусаева только в том случае, если до конца трансферного окна подпишет еще одного нападающего. Источник отмечает, что после появления нового форварда конкуренция в атаке армейцев возрастет, а игрового времени у Мусаева станет меньше.

ЦСКА в новом сезоне РПЛ провёл два матча, в которых набрал четыре очка.

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