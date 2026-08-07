Как пишет телеграм-канал "Мутко против", сразу несколько команд РПЛ проявляют интерес к 25-летнему форварду. В числе претендентов на игрока находятся "Рубин", "Ростов" и махачкалинское "Динамо".
При этом ЦСКА готов рассмотреть вариант с арендой Мусаева только в том случае, если до конца трансферного окна подпишет еще одного нападающего. Источник отмечает, что после появления нового форварда конкуренция в атаке армейцев возрастет, а игрового времени у Мусаева станет меньше.
ЦСКА в новом сезоне РПЛ провёл два матча, в которых набрал четыре очка.
Сразу три клуба РПЛ претендуют на форварда ЦСКА - источник
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев может покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.
Фото: ПФК ЦСКА