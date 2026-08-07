Новое соглашение с бразильским нападающим рассчитано до лета 2032 года.
Ранее в СМИ сообщалось, что футболист мог перейти в "Арсенал", который предлагал за него более 100 миллионов евро.
В составе мадридского клуба бразилец выступает с 2018 года после перехода из "Фламенго". В сезоне-2025/26 Винисиус принял участие в 53 встречах, записав на свой счет 22 забитых мяча и 14 голевых передач на партнёров.
"Реал" сделал объявление по будущему Винисиуса
"Реал" официально объявил о продлении контракта с одним из лидеров команды Винисиусом Жуниором.
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