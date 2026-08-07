"ПСЖ" усилился одноклубником Головина

"ПСЖ" официально объявил о переходе полузащитника "Монако" Магнеса Аклиуша, который на протяжении последних лет выступал вместе с россиянином Александром Головиным.



Фото: ФК "ПСЖ"

Контракт с французом рассчитан до лета 2031 года, а играть в новой команде он будет под 11-м номером.



По информации СМИ, трансфер воспитанника "Монако" обошелся парижанам в 50 миллионов евро. Таким образом, Аклиуш покинул команду, за которую выступал с лета 2022 года.



В прошлом сезоне французский хавбек провел 43 матча во всех турнирах, записав на свой счет семь забитых мячей и 11 результативных передач.

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Монако