Матчи Скрыть

"ПСЖ" усилился одноклубником Головина

"ПСЖ" официально объявил о переходе полузащитника "Монако" Магнеса Аклиуша, который на протяжении последних лет выступал вместе с россиянином Александром Головиным.
Фото: ФК "ПСЖ"
Контракт с французом рассчитан до лета 2031 года, а играть в новой команде он будет под 11-м номером.

По информации СМИ, трансфер воспитанника "Монако" обошелся парижанам в 50 миллионов евро. Таким образом, Аклиуш покинул команду, за которую выступал с лета 2022 года.

В прошлом сезоне французский хавбек провел 43 матча во всех турнирах, записав на свой счет семь забитых мячей и 11 результативных передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится