Бывший форвард "Спартака" Заболотный отстранен от футбола на полгода

Это справедливое решение, так как за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность.
С сегодняшнего дня я начинаю подготовку к продолжению своей профессиональной карьеры", - написал Заболотный в соцсетях.
Напомним, в апреле текущего года в организме футболиста были выявлены вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). В связи с этим спортсмен был временно отстранен от участия в спортивных мероприятиях.
30 апреля санкции против Заболотного были сняты. РУСАДА допустила его к тренировкам и официальным матчам.
Этим летом 35-летний нападающий стал свободным агентом, покинув московский "Спартак" по истечении срока контракта.