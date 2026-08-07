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Бывший форвард "Спартака" Заболотный отстранен от футбола на полгода

РУСАДА вынесло решение по экс-футболисту "Спартака" Антону Заболотному.
Фото: ФК "Спартак"
"Сегодня состоялось заседание, на котором члены комитета приняли решение отстранить меня от профессионального футбола на срок 6 месяцев.

Это справедливое решение, так как за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность.

С сегодняшнего дня я начинаю подготовку к продолжению своей профессиональной карьеры", - написал Заболотный в соцсетях.

Напомним, в апреле текущего года в организме футболиста были выявлены вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). В связи с этим спортсмен был временно отстранен от участия в спортивных мероприятиях.

30 апреля санкции против Заболотного были сняты. РУСАДА допустила его к тренировкам и официальным матчам.

Этим летом 35-летний нападающий стал свободным агентом, покинув московский "Спартак" по истечении срока контракта.

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