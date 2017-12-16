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Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа?

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что в скором времени надеется начать учить английский язык.

– Случай с Моуринью не подтолкнул вас взяться за углубленное изучение языка? Или просто сейчас нет такой мотивации и времени?

– Ох… Это больная тема. У каждого человека есть два больших таланта. Умение приспособиться к какой-то среде и дать объяснение своим действиям. Вот я и нахожу своего рода оправдания. Хотя когда-то, наверное, и стоит окунуться в англоязычную среду, как это сделал Леонид Викторович. Наверное, теперь многие сделают вывод, что я собрался в Англию (улыбается).

– Слуцкий вас не подкалывает по поводу вашего уровня английского?

– Еще как. Он когда к нам приезжает и общается с Понтусом, я только два слова успеваю вставить в их беседу. А Вернблум меня еще и троллит: "Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа?"

– Ничего себе.

– Ну, он так шутит: "Соасh, все же говорят по-английски. А ты чего?"

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гончаренко Вернблум ЦСКА
Сегодня, 18:13
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