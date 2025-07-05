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Дзюба - о драке Смолова: даже тут промахнулся!

Форвард "Акрона" Артем Дзюба высказался о драке в московском кафе бывшего игрока "Краснодара" Федора Смолова.
Фото: ФК "Акрон"
"Моя реакция: нужно с первого попадать (смеется). Даже тут промахнулся! (улыбается). Все говорят, что он не конфликтный? Федя, наверное, да. Но я толком не видел этой ситуации", - цитирует Дзюбу "Чемпионат".

Напомним, в субботу, 5 июля, в Сети появилось видео, на котором экс-нападающий "Краснодара" Федор Смолов вступил в драку с двумя посетителями кафе. Первый удар Солова не достиг цели, а второй попал мужчине в голову. Позднее в средствах массовой информации появились данные, что футболист выплатил потерпевшему в качестве компенсации один миллион рублей.

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