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Юрий Желудков: ничего хорошего уже с Кокориным не выйдет

Бывший футболист "Зенита" Юрий Желудков считает, что социальные сети отвлекают форварда Александра Кокорина от его прямых обязанностей.

"Ему что, пострелять надо? Сколько матчей он не забивал в последнее время, но самый главный промах – с метра пробил выше ворот в матче в Грозном (встреча РФПЛ "Ахмат" - "Зенит" - 0:0). Думал, что мяч не ударится перед этим в перекладину и успеет замкнуть навес. Это бардак, ничего хорошего уже с этим нападающим не выйдет. Социальные сети, конечно, отвлекают его. Надо бороться за честь города и честь страны, у меня просто нет слов", - цитирует Желудкова "Р-Спорт".
Теги: Желудков Кокорин Зенит
Сегодня, 22:18
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№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:45) #
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online

Э
то бардак, ничего хорошего уже с этим нападающим не выйдет.

Что за дурь?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 22:42) #
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online

НЕПЛОХОЙ СЕЗОН ВЕДЬ ПРОВОДИТ ...НА РОДИНЕ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА ПОСТРЕЛЯЛ...Стас оценит...
Регистрация: 22.11.2014
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:26) #
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Болеет за:
ЦСКА
Смешные все...за фоточки с пестиком? Что докапались до парня...
Кто-то по музеям ходит, а кто-то пестик в рот засовывает. Играет в футбол и ладно, что вы от него хотите?
Или кто
-то ожидал фото из консерватории?


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
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