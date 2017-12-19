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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Желудков: ничего хорошего уже с Кокориным не выйдет
Бывший футболист "Зенита" Юрий Желудков считает, что социальные сети отвлекают форварда Александра Кокорина от его прямых обязанностей.
"Ему что, пострелять надо? Сколько матчей он не забивал в последнее время, но самый главный промах – с метра пробил выше ворот в матче в Грозном (встреча РФПЛ "Ахмат" - "Зенит" - 0:0). Думал, что мяч не ударится перед этим в перекладину и успеет замкнуть навес. Это бардак, ничего хорошего уже с этим нападающим не выйдет. Социальные сети, конечно, отвлекают его. Надо бороться за честь города и честь страны, у меня просто нет слов", - цитирует Желудкова "Р-Спорт".
"Ему что, пострелять надо? Сколько матчей он не забивал в последнее время, но самый главный промах – с метра пробил выше ворот в матче в Грозном (встреча РФПЛ "Ахмат" - "Зенит" - 0:0). Думал, что мяч не ударится перед этим в перекладину и успеет замкнуть навес. Это бардак, ничего хорошего уже с этим нападающим не выйдет. Социальные сети, конечно, отвлекают его. Надо бороться за честь города и честь страны, у меня просто нет слов", - цитирует Желудкова "Р-Спорт".
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