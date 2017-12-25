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Виталий Мутко: меня волнуют маленькие клубы, которые привозят второсортных легионеров

Президент РФС Виталий Мутко, который принял решение приостановить деятельность на время разбирательства в судах, рассказал, когда будет рассмотрен вопрос об изменении схемы лимита на легионеров в РФПЛ.

"Мы не банкроты, а нормальная организация. У нас на следующий год будет 3,5 млрд бюджет. Первый исполком будет посвящён двум вопросам. Первый – структура управления, так называемый РФС 2.0. Там будет новая структура под все решения задач. Второй – поставим точку в реформе структуры профессионального футбола, в том числе лимитов. Я объяснил, что есть установка главы правительства и государства, чтобы защищать своих игроков. Прекрасно понимаю, что у нас четыре клуба играют в Лиге Европы, в следующем году будет три — в Лиге чемпионов. Но нам нужно подготовить базу – дали 2,5 года для расчистки. Меня не волнуют большие клубы. Меня волнуют маленькие, которые привозят второсортных легионеров, и они засоряют наш футбол. А большие команды всё равно привозят серьёзных игроков", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко
Вчера, 23:40
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№4 Написал: Egorysche (Сегодня, 06:10) #
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только вот маленькие клубы как раз таки вынуждены привозить дешёвых легов, потому что у них зарплата в несколько десятков раз ниже чем у наших "защищённых" игроков!!!
Регистрация: 26.03.2015
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:26) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
ВИТАЛИЙ МУТКО: МЕНЯ ВОЛНУЮТ МАЛЕНЬКИЕ КЛУБЫ, КОТОРЫЕ ПРИВОЗЯТ ВТОРОСОРТНЫХ ЛЕГИОНЕРОВ

согласен,такие клубы как зенит только засоряют наш любимый РФПЛ аргентинским второсортным сбродом,все хотят бомжехуниорс создать на бабушкины деньги
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 00:02) #
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  •  (8)
online

Уже давно разделил....маленькие...большие....по этому и судейство такое....давно ли Зенит стал большим....пока Газпром не стал Путино-Милеро-Питерским.....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: spartak313313 Балаково (Вчера, 23:49) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
"маленькие, которые привозят второсортных легионеров, и они засоряют наш футбол" - этим всё сказано этим....
Регистрация: 25.11.2017
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