"Спартак" победил армянский "Пюник" в товарищеском матче

Голами за "Спартак" отличились нападающий Ливай Гарсия и правый вингер Тео Бонгонда.
Товарищеские матчи
Голы: Гарсия, 61, Бонгонда, 83
Спартак (первый тайм): Максименко, Джику, Умяров, Рябчук, Денисов, Лайкин, Мартинс, Барко, Саусь, Маркиньос, Угальде
Спартак (второй тайм): Довбня, Хлусевич, Ву, Литвинов, Дмитриев, Жедсон, Зобнин, Солари, Бонгонда, Гарсия, Заболотный
Пюник: Авакян, Кенургиос, Алмейда, Алемао, Морено, Коваленко, Исламович, Оганесян, Куликов, Оканси, Янсане
"Спартак" одержал победу над армянским "Пюником" в товарищеском матче со счетом 2:0.
Фото: ФК "Спартак"