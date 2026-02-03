Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Спартак
2 - 0 2 0
ПюникЗавершен
ЦСКА
2 - 0 2 0
КраснодарПерерыв

"Спартак" победил армянский "Пюник" в товарищеском матче

"Спартак" одержал победу над армянским "Пюником" в товарищеском матче со счетом 2:0.
Фото: ФК "Спартак"
Голами за "Спартак" отличились нападающий Ливай Гарсия и правый вингер Тео Бонгонда.

Товарищеские матчи

Голы: Гарсия, 61, Бонгонда, 83

Спартак (первый тайм): Максименко, Джику, Умяров, Рябчук, Денисов, Лайкин, Мартинс, Барко, Саусь, Маркиньос, Угальде

Спартак (второй тайм): Довбня, Хлусевич, Ву, Литвинов, Дмитриев, Жедсон, Зобнин, Солари, Бонгонда, Гарсия, Заболотный

Пюник: Авакян, Кенургиос, Алмейда, Алемао, Морено, Коваленко, Исламович, Оганесян, Куликов, Оканси, Янсане

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится