"Крылья Советов" победили московское "Торпедо" в товарищеском матче

Встреча включала в себя 3 тайма. Первые два длились 45 минут, третий - 30 минут.
Голами за самарский клуб забили атакующий полузащитник Амар Рахманович и нападающий Владимир Игнатенко. Мяч за "Торпедо" забил форвард Мамаду Камара.
Товарищеские матчи
Голы: Рахманович, 79, Игнатенко, 102 - Камара, 85
"Крылья Советов": Кокарев (Песьяков, 46, Фролов, 91), Ороз (Евгеньев, 60), Божин (Н. Чернов, 60), Фернандес (Лепский, 60), Печенин (Витюгов, 60), Рассказов (Галдамес, 60), Костанца (Иванисеня, 60), Столбов (Баньяц, 60), Хубулов (Ахметов, 60), Марин (Рахманович, 42), Чинеду (Игнатенко, 60)
"Торпедо": Солдатенко (Волков, 46, Корец, 100), Степанов (Роганович, 46, Бурхин, 100), Гоцук (Бородин, 61), Чурилов (Иваньков, 61), Шевченко (Савичев, 61), Чурич (Москвичёв, 61), Багиев (Орехов, 46), Юшин (Апеков, 46, игрок на просмотре, 100), Шитов (игрок на просмотре, 61), Берковский (Камара, 46, Ревазов, 100), Цыпченко (Каштанов, 46, Чупаёв, 100)