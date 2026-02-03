Новичок "Зенита" Джон - об РПЛ: будем бороться за титул

"Каковы ожидания от чемпионата России? Очень хорошие ожидания.
Мы будем бороться за титул. Я здесь, чтобы помочь команде добиться этого.Постараюсь быть полезным команде как можно быстрее", - сказал Джон в интервью пресс-службе РПЛ в Telegram-канале.
Джон Джон стал игроком петербургского "Зенита" 28 января 2026 года. Соглашение с бразильским футболистом рассчитано до конца июня 2031 года.
Сегодня, 3 февраля, состоялся матч сине-бело-голубых против московского "Динамо". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба. Джон отметился голевой передачей в этой игре.