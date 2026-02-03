Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Спартак
2 - 0 2 0
ПюникЗавершен
ЦСКА
2 - 0 2 0
КраснодарПерерыв

Новичок "Зенита" Джон - об РПЛ: будем бороться за титул

Новичок "Зенита" Джон Джон высказался об ожиданиях от чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
Игрок рассказал, что хочет выиграть чемпионат России вместе с командой.

"Каковы ожидания от чемпионата России? Очень хорошие ожидания.
Мы будем бороться за титул. Я здесь, чтобы помочь команде добиться этого.
Постараюсь быть полезным команде как можно быстрее", - сказал Джон в интервью пресс-службе РПЛ в Telegram-канале.

Джон Джон стал игроком петербургского "Зенита" 28 января 2026 года. Соглашение с бразильским футболистом рассчитано до конца июня 2031 года.

Сегодня, 3 февраля, состоялся матч сине-бело-голубых против московского "Динамо". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба. Джон отметился голевой передачей в этой игре.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится