Экс-игрок ЦСКА перейдет в "Оренбург" - источник

По информации источника, Тигран Аванесян успешно прошел сборы с "Оренбургом", что позволяет ему остаться в клубе.
Ранее опорный полузащитник выступал в составе тульского "Арсенала". В текущем сезоне за клуб футболист провел в составе команды 18 матчей и забил 1 гол. Соглашение с Аванесяном рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 300 тысяч евро.
Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"
Бывший игрок ЦСКА перейдет в "Оренбург" на правах аренды с правом выкупа.
Фото: ФК ЦСКА