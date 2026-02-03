Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Спартак
2 - 0 2 0
ПюникЗавершен
ЦСКА
2 - 0 2 0
КраснодарПерерыв

Экс-игрок ЦСКА перейдет в "Оренбург" - источник

Бывший игрок ЦСКА перейдет в "Оренбург" на правах аренды с правом выкупа.
Фото: ФК ЦСКА
По информации источника, Тигран Аванесян успешно прошел сборы с "Оренбургом", что позволяет ему остаться в клубе.

Ранее опорный полузащитник выступал в составе тульского "Арсенала". В текущем сезоне за клуб футболист провел в составе команды 18 матчей и забил 1 гол. Соглашение с Аванесяном рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 300 тысяч евро.

Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"

